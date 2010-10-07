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SARIGÜL: AŞIRI ALKOLLÜ KİŞİLER GELİŞİGÜZEL ATEŞ ETMİŞ İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2010 16:33

-SARIGÜL: AŞIRI ALKOLLÜ KİŞİLER GELİŞİGÜZEL ATEŞ ETMİŞ İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, aşırı alkollü olduğu tespit edilen 2 ya da 3 kişinin belediye binasının da yer aldığı bölgede gelişigüzel ateş etiğini, faillerin olaydan 2 saat sonra yakalandığını söyledi.  Sarıgül, Şişli Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete sunulan Surp Harutyun Kilisesi'nin açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkanlık binasının kurşunlanmasıyla ilgili soru üzerine Sarıgül, ''Dün gece saat 23.30 sıralarında emniyet raporlarına göre aşırı alkollü olan 2 ya da 3 kişi olduğu belirlenen, daha sonra da yakalanan şahıslar belediyemizin de bulunduğu mıntıkada gelişigüzel ateş etmişlerdir. Emniyet mensuplarımız da olaydan 2 saat sonra failleri yakalamıştır'' dedi.

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