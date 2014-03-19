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Sarıgül anket sonucu açıkladı

Mustafa Sarıgül, açıkladığı yerel seçim anketine göre, İstanbul'da AKP'nin 2 puan önüne geçtiklerini öne sürdü

19 Mart 2014 08:55

CHP'nin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, yaklaşan seçimler öncesi elindeki bir anketi açıklayarak, "10 puan geriden geldik. Şu anda 2 puan öndeyiz, 2 puan gerideyiz. Sanırım anketlere yansımayan sessiz çoğunluk var." dedi.

Kulüp üyeleri, işadamları ve siyasetçilere seslenen Sarıgül, son yapılan anketlere değindi:

"Sonucu size aktarmak istiyorum" diyen Sarıgül, "10 puan geriden geldik. Şu anda 2 puan öndeyiz, 2 puan gerideyiz. Sanırım anketlere yansımayan sessiz çoğunluk var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde 8 oyu var. Bu kardeşlerimizin bize yöneleceklerine inanıyorum. Meydanlarda da bunu görüyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul'da yapacakları çalışmalarda din, dil, ırk, mezhep farkı asla gözetmeyeceklerini vurgulayan Mustafa Sarıgül, "Sadece bize ulaşanların, bize oy verenlerin başkanı olmayacağız. Bize oy verenlerin hak ve hukuklarını en iyi şekilde koruyacağız. Ama bize oy vermeyenlerin, özellikle Ak Parti'ye oy verenlerin de hak ve hukuklarını vereceğiz. Bizim asla ve asla ötekimiz olmayacak. Bize oy verenler bir tek gün pişmanlık duymayacak. En geç 6 ay içerisinde de çok çalışarak, bize oy vermeyenlerin gönüllerini kazanacağız.

İstanbul için yaklaşık 200 proje oluşturduk. Bu projeleri akademisyen ve bilim kurulu üyelerimizle bir yere kadar getirdik. Gerçekten şehrin gelişmesini sağlayacak önemli projelerimiz var. Biz demokratik, katılımcı, etkin ve müthiş bir çalışmayı hep berber planlayacağız. İstanbulumuzun coğrafi konumu, tarihi kimliğini, kültürel değerini bir noktaya taşımamız lazım. İstanbul'da öncelikle planlı gelişme dönemini başlatacağız" diye konuştu.
 

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