Sarıgül: Alacağım ilk karar 'vip taksilere son vermek' olacak

Taksicilerle bir araya gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül "Mayıs'ın ikinci haftası Salı günü, saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak. Orada alacağım ilk karar 'vip taksilere' son vermek olacak" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, taksicilerin sorunlarını çok iyi bildiğini söyleyen Sarıgül, babasının da geçmişte taksicilik yaptığını ifade ederek, "Gece saat 02.00'de yağmur yağarken, çevre yolunda lastik patladığı zaman, levye ve krikoyu nasıl kaldırdığınızı çok iyi biliyorum" diye konuştu.

Taksicilerin "başlarının tacı" olduğunu dile getiren Sarıgül, şöyle devam etti:

"Neden taksici esnafımız öğleden sonra sinirli oluyor biliyor musunuz? Onu ben biliyorum. Çünkü sabah saat 06.00'da arabayı alıyor, üçte teslim etmesi lazım. Teker dönüp, yevmiye çıkmadıysa, o zaman taksici arkadaşımız sinirli oluyor. 30 Mart akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyemizde, orada Fahrettin (Can) Başkan olacak. Sizlerin temsilcileri orada olacak. Öyle yağma yok. Fiyatları kendiniz belirleyeceksiniz. Fiyatları kendiniz planlayacaksınız. Sizin kamu görevi yaptığınızı bilen, şoför Hakkı Baba'nın oğlu İstanbul'a geliyor."

Mustafa Sarıgül, Taksiciler Kooperatifi üyelerinin, 29 Aralık'ta İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Atatürk Havalimanı'nda yapılan karşılama töreni sırasında kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini ve bu ilgiyi unutamadığını ifade etti.

İstanbul'daki bazı otellerde "vip taksi" uygulamasının başlatıldığını iddia eden Sarıgül, "Yazılan cezaları söylemek istemiyorum, ruhsatlarda alınan paraları söylemek istemiyorum. Fakat şunu biliniz ki; Mayıs'ın ikinci haftası, Salı günü, saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak. Orada alacağım ilk karar 'vip taksilere' son vermek olacak" ifadesini kullandı.

Sarıgül, vatandaşlar arasından parti ayrımı yapmayacaklarını kaydederek, İstanbul'da barış, özgürlük ve demokrasi dönemini başlatmak istediklerini sözlerine ekledi.