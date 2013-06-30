Sarıgül: AKP'den aday olmayı hakaret sayarım

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti ’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki haberleri yalanladı, “Hakaret kabul ederim. Sarıgül’ün çizgisi sosyal demokrasinin evrensel gereğidir. Onu yapmak isteyenlerin kim olduğunu biliyorum. Bilgi karmaşalığı yaratmak istiyorlar. Sarıgül’ün çizgisi bellidir. Tek amacım da tüm demokrasiye inanan, barışa inanan, özgürlüklere inanan herkesin birleşip iktidar olmasını sağlamaktır” dedi.

Sarıgül, Sisdağı Platformu tarafından düzenlenen ‘Eynesil Sisdağı Erkeksu Otçu Göçü Şenliği’ne katıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan Sarıgül, bir süre horon da oynadı. Daha sonra vatandaşlara seslenen Sarıgül, kendisine gösterilen ilgiyi bölgeye gelen herkese göstermelerini istedi, “Bana gösterdiğiniz sevgiyi, benden sonra buraya gelecek olan hangi siyasi görüşten olursa olsun onlara da gösterin. Çünkü istediğimiz, cennet vatanımızda sevgi kazansın, barış kazansın, güzellikler kazansın” diye konuştu. Sarıgül konuşmasını şöyle sürdürdü: “Acele etmeden kararlı olacağız, verimli olacağız, uyumlu olacağız. En doğru karar neyse o kararı günü geldiğinde inşallah vereceğiz. Beni daraltmayın. Ben bakacağım, planlayacağım. Atın sırtına binecek seyisin o yarışı kazanacağını hissetmesi gerekir. Kazanamayacağımız hiçbir yarışta olmayalım. Hiçbir zaman boynunuzu bükük bırakmayacağım. Yurttaşlarım bana ne diyorsa onu yapmaya çalışacağım.”

Sarıgül daha sonra kendisini dinleyenlerin arasındaki yaşlı bir kadını da sahneye çağırdı ve kaç çocuğu olduğunu sordu. Havva Sayal adlı kadın, 8 çocuğu olduğunu söyleyince, Sarıgül de “Dokuzuncu çocuğun da benim” dedikten sonra elini öptü.



'Hakaret kabul ederim'



Konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden Mustafa Sarıgül, daha sonra soruları yanıtladı. AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine şunları söyledi: “Öyle bir şey yok. Hakaret kabul ederim. Sarıgül’ün çizgisi sosyal demokrasinin evrensel gereğidir. Onu yapmak isteyenlerin kim olduğunu biliyorum. Bilgi karmaşalığı yaratmak istiyorlar. Sarıgül’ün çizgisi bellidir. Tek amacım da tüm demokrasiye inanan, barışa inanan, özgürlüklere inanan herkesin birleşip iktidar olmasını sağlamaktır. Benim bütün Türkiye ’yi dolaşmamın nedeni şudur; dedem iktidar görmedi, babam iktidar görmedi. Ben henüz iktidar görmedim. Hiç olmazsa çocuklarımız iktidar görsün diye yollardayım. Sarıgül’ün çizgisi sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini savunmak ve iktidara taşımaktır. Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi ’nin Gençlik Kolları başkanlığı yaptı, DSP’nin Belediye Başkanlığı'nı yaptı. CHP’nin Belediye Başkanlığı'nı yaptı. Türkiye Değişim Hareketi'ni en üst noktaya kadar taşıdı. Sarıgül’ün yeri de, çizgisi de muhteşem bir noktadadır. Beni bu noktaya getiren yurttaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yurttaşlarımı kucaklamak, yurttaşlarımın yüzünü güldürmek için buradayım, Sisdağı'ndayım. Sarıgül ve arkadaşlarının tek amacı bütün yurttaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklamaktır."

Sisdağı’nda gösterilen ilgiye teşekkür eden Sarıgül, "Sisdağı’nda umudu gördüm, ışığı gördüm, güzellikleri gördüm. Sisdağı’nın sisi yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Her gecenin de bir sabahı vardır. Güneş inşallah Sisdağı’nın tepesinden bütün Türkiye’ye doğacak. Hiçbir ayrım yapmadan doğacak. O güneşte din, dil, ırk, mezhep farkı yok. Benim ve arkadaşlarımın görevi yurttaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklamaktır” diyerek konuşmasını noktaladı.