Sarıgül: Afganistan'daki Mehmetçiklerimizi güvence altına almamız lazım

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afganistan’daki son gelişmelere dikkat çekerek “Bugün Afganistan'da gerçekten önemli gelişmeler var. Buradan Ankara'ya sesleniyorum. Oradaki Mehmetçiklerimizi lütfen ve lütfen güvence altına almamız lazım” dedi.

Van programına esnaf ziyareti ile başlayan Sarıgül, oğlu hasta olan bir yurttaşa tedavi masraflarını üstlenme sözü verdi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Soner Gökçe, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Güzel, Van İl Başkanı Vural Bayri’nin eşlik ettiği Sarıgül, daha sonra partisinin il başkanlığında bir açıklama yaptı. Sarıgül, şunları söyledi.

"Afganistan'da önemli gelişmeler var"

“Bugün Afganistan'da gerçekten önemli gelişmeler var. Buradan Ankara'ya sesleniyorum. Oradaki Mehmetçiklerimizi lütfen ve lütfen güvence altına almamız lazım. Oradaki iş insanlarını güvence altına almamız lazım. Afganistan'da, özellikle Türkiye'nin her noktasında, ama Güneydoğu'dan da birçok arkadaşımızın aşını ve işini, çoluğunun, çocuğunun rızkını kazanmak için oradaki şirketlerde çalıştıklarını biliyorum. Oradaki yurttaşlarımızın güvence altına alınması şart. Amerikalılar, Almanlar, İngilizler 2 ay önceden Afganistan’ı boşaltmaya, kendi iş dünyasındaki, kendi diplomatlarının ve kendi askerlerinin güvenliğini almaya başladılar. Biz de şu andan itibaren oradaki durumun ne olduğunu ancak basından öğreniyoruz. Bu konuda gerekiyorsa parlamento acilen toplanmalı, gizli bir oturum yapılmalı ve Afganistan’daki Mehmetçiklerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, aynı zamanda konsolosluklar ve orada çalışan yurttaşlarımızın mutlaka can güvenlikleri en üst düzeyde sağlanmalıdır.

"Göç, Türkiye'yi sıkıntıya sokuyor"

Göç konusunda barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını elinden bırakmayan Avrupa Birliği’ne sesleniyorum. Kendi vatandaşlarınıza, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, İsviçrelilere, Belçikalılara en ufak bir şey olduğu zaman, insan hakları diye dünyayı ayağı kaldırıyorsunuz. Afganistan'dan ve Suriye'den gelen göç dalgasına karşı mutlaka evrensel hukuk kuralları devreye girmesi lazım. Böylesine bir ortamda, bu kadar göçü sadece ve sadece Türkiye’mizin üzerine yıkarak siz Avrupa'dan seyirci olarak kalamazsınız. O nedenle parlamentoda gurubu bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partileri ortak toplantıya davet ediyorum ve evrensel hukuk kurallarının devreye girmesini, aynı zamanda BM ve AB'deki göç statüsünün de çift taraflı değil, bütün objektif olarak uygulanmasını beklemekteyiz. Böylesine bir göçü Türkiye’mizin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan bizim kaldırmamız söz konusu bile değildir. Evet biz medeni insanız. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdadlarımızın bize öğrettiği sofra kültürünü paylaşabiliriz. Ama misafiri de ağırlamanın bir zamanı vardır. Özellikle Ankara-Altındağ'da bir evladımızın bir göçmen tarafından bıçaklanarak öldürülmesi bizi gerçekten derinden üzmüştür. Misafir misafirliğini bilmezse bizim yurttaşlarımız yine sabır ve metanetle beklemekte. Ama Türkiye olarak bunun altından kalkamayız. Bir kez daha altını çiziyorum. Evrensel hukuk kuralları ve Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler’in göç statüsü derhal devreye girmeli.”