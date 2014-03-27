Mustafa Sarıgül: İstanbul'da dört puan öne geçtim

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, seçimlere kısa bir süre kala, elindeki son seçim anketlerini değerlendirdi. Sonuçlara göre İstanbul'da seçim yarışında "4 puan önde" olduğunu söyleyen Sarıgül, İstanbul’da başkan olması durumunda yapacaklarını anlattı.

Zaman gazetesinin dünkü nüshasında röportajı yayımlanan Sarıgül, “CHP’de artık köklü bir değişim oldu. Büyükşehir Belediyesi’ndeki hiçbir çalışanın siyasî düşüncesinden dolayı işiyle aşıyla uğraşmam. Ben ‘öteki’si olmayan bir anlayışla çalışacağım. Başı açık olan da benim, kapalı olan da. Benim ailem de kapalı bir ailedir. Türkiye’de artık böyle bir konu olmaz.” dedi. Türkiye gündemine dair açıklamalarda da bulunan Sarıgül, İstanbul'u kaybettikleri andan itibaren erken seçim gündeme gelir ve Türkiye bir kez daha “AK Parti iktidarına tahammül edemez.” dedi.

Mustafa Sarıgül'ün Zaman gazetesine verdiği röportaj şöyle:

AKP seçmeni neden size oy versin?

Sayın Topbaş yorgun, heyecanı yok. 20 yıldan beri AK Parti İstanbul'u yönetiyor. Ben ötekisi olmayan bir anlayışla çalışmalarıma devam edeceğim. Başı açık olan da benim, kapalı olan da benim. AK Parti'ye oy verenlerin de ben haklarını hukuklarını koruyacağım. İstanbul'un doğası, tarihî dokusu konusunda yeterince duyarlı olamadı. İstanbul Belediyesi şeffaf olmadı. İstanbul'da ne yazık ki ulaşım tıkanmış vaziyette, İstanbullu mutsuz. Ben İstanbul'u Paris'le, Roma'yla, Londra'yla yarıştırmak istiyorum.

'İstanbul ‘erken seçim’ demek!'

İstanbul'u kaybettikleri andan itibaren erken seçim gündeme gelir ve Türkiye bir kez daha AK Parti iktidarına tahammül edemez. Çünkü AK Parti Türkiye'yi bölüyor, insanlar arasında kutuplaşma yaratıyor.

'Anketlerde durum ne?'

Şu anda iyi bir noktadayız. Yaptığımız anketlerde, AK Parti'ye yakın firmaların anketlerinde bile, kararsızları kendilerine göre eşit olarak dağıttıkları halde 4 puan fark var aramızda. Oysa kararsızlar kararını verdi. İpi göğüsleyeceğimiz kanaatindeyim. Ben muhtemelen 3 puan farkla bitireceğim. Rakam veremiyorum, ama yüzde 42'nin üzerinde bir oy alacağız.

4 yıl sonra İstanbul’lunun hayatında ne değişecek?

200 km'lik metroyu 5 yılda yapacağım. Trafikte bir yılda 7,5 milyar dolar kaybediyoruz. Mustafa Sarıgül dönemi sonunda ulaşım sorununun yüzde 80'ini çözeceğiz. Sayın Topbaş 20 yılda sadece 68 km metro yaptı. İstanbul'un atık sularının bile yüzde 72'si arıtılmadan denize veriliyor İSKİ raporlarına göre.

Plansız bir çalışma. 200'ün üzerinde kavşak yaptılar, ama özel aracı ne kadar teşvik ederseniz trafiği o kadar tıkarsınız. Özel aracı olanlara da toplu taşımayı özendirmek gerekiyor. 20 yıllık AK Parti döneminde İstanbul'a gelen turist sayısı 9 milyon, Londra'ya 65 milyon. Haliç-Eyüpsultan odaklı bir kültür vadisi projemiz var. Bir Topkapı Sarayı'nı dünya yeteri kadar tanımıyor.

Kaybederseniz ne yapacaksınız?

Kaybetmek gibi bir şey ajandamızda yok. Biz inşallah kazanacağız. Şu anda çok iyi bir noktadayız.

'Seçim hilesinden korkmuyorum!'

Hile konusunda endişeliyim, gençler sandığa sahip çıkmalı. Benim kesinlikle endişem var. Bugün savcılara, hakimlere güven kalmadı çünkü Sayın Başbakan benim savcım, hakimim diyor. Benim özellikle gençlerden ricam sandığa sahip çıksınlar. Mutlaka sandık başında olsunlar. Bağcılar'da, Esenler'de, Ümraniye'de, Sultanbeyli'de, Bahçelievler'de, Gaziosmanpaşa'da sandık başında olmalarını ve mutlaka oy tutanaklarına sahip çıkmalarını rica ediyorum. Hizmet isteyen tüm vatandaşları tarihî bir sorumluluk bekliyor.

Cemaat için ne dedi?

Çok üzülüyorum, yöneticilerin toplumla dost olması lazım. Hizmet sizin rakibiniz değil, Hizmet gönüllülük esasına dayalı bir oluşum. Bir siyasî oluşum değil… Hizmet'in hiçbir siyasî partiyle bağlantısının olması söz konusu değil. Hizmet, bakar eder, iyi adaylar varsa yerel yönetimde destek verir.

'İçki yasağı sürecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye sosyal tesislerindeki içki yasağı aynen devam edecek. Sosyal tesislerdeki hizmeti destekliyorum. O kaliteyi daha ne kadar artırabilirim, onun için çalışacağım.

'Ücretsiz ulaşım'

İstanbul kesinlikle çaresiz değil. 30 Mart'tan itibaren ulaşımı kademeli olarak çözeceğiz. Çözüm, İstanbul'da metro ve raylı sistem. Toplu ulaşım ağını İstanbul'da yaygınlaştıracağız. Öğretmenlerimiz metrodan metrobüse, vapurdan tramvaya ücretsiz binecek. İlkokuldan üniversiteye yaklaşık 3,5 milyon öğrenci var. 9 ay boyunca ücretsiz ulaşım sağlanacak. Engelli kardeşlerimizi de unutmadık. Onlara da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ayrıca 65 yaş üzerindekiler ücretsiz seyahate devam edecek. Toplu taşıma 24 saat kesintisiz sürecek. Akşam 20.30 ile sabah 06.30 arasında ulaşım yüzde 50 daha ucuz olacak. Başka ülkelerde de başvurulan bu uygulama ile sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik farklı saatlere yayılacak.