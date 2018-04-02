Sarıgöl'de bin kişi yağmur duası etti

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinin kırsal Kızılçukur Mahallesi\'nde, yaklaşık bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş önderliğinde, mahallenin Koca Dede mevkisinde düzenlenen yağmur duasına komşu Alemşahlı ve Karacaali mahallelerinden de katılım oldu. Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Ardından hep birlikte dua edildi. Daha sonra pişirilen kazanlar dolusu yemek yağmur duasına katılanlara ikram edildi. Kış aylarının kurak geçtiğini, yeterli yağmurun yağmadığını belirten Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş, \"Bu nedenle komşu köylerimizden davet ettiğimiz misafirlerimizle birlikte yağmur duasına çıktık. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder de barajlarımız, göletlerimiz suyla dolar. Yoksa tarlalarımız susuz kalır, üretici perişan olur\" dedi.

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