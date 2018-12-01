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'Sarı Yelekliler' Paris'te gösterilerini sürdürüyor

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa’da akaryakıt fiyatlarına tepki olarak başlayan 'sarı yelekliler' olarak adlandırılan protestocular ile polis arasında çıkan çatışma sonrası 24 kişi gözaltına alındı

01 Aralık 2018 17:04

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa’da akaryakıt fiyatlarına tepki olarak başlayan \'sarı yelekliler\' olarak adlandırılan protestocular ile polis arasında çıkan çatışma sonrası 24 kişi gözaltına alındı.
Fransa\'da yüzde 23 oranında artan akaryakıt zamlarını protesto amacıyla geçen hafta başlayan “sarı yelekler” eylemi, Paris’te sürüyor. Paris’in Şanzelize Caddesi’nde protestocular Fransa Ulusal Marşı\'nı okudu ve “Macron İstifa” sloganları attı. Protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada polis, protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Polis, 24 göstericiyi gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:
Protestolardan görüntü

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