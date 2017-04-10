Sarı Sıcak, Ah, Amerika Meydanı; İstanbul Film Festivali'nde bugün...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36'ncı İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde bugün (10 Nisan 2017) “Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Ah, “Ulusal Altın Lale Yarışması” filmlerinden Sarı Sıcak, “Sinemada İnsan Hakları Yarışması”nda yer alan Amerika Meydanı da dahil 8 film gösterilecek.

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Yeşil Kırmızı’nın 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda yapılacak gösterimi yönetmen Ersin Kana’nın katılımıyla gerçekleşecek.

Bugün yönetmen, yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri şöyle:

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Ah, 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Mustafa Ünlü’nün katılımıyla;

“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Aşktan Sonra, 11.00’de Cinemaximum Kanyon’da filmin yönetmeni Stergios Paschos’un katılımıyla;

“Ulusal Altın Lale Yarışması” filmlerinden Sarı Sıcak, 13.30’da Atlas Sineması’nda yönetmen Fikret Reyhan’ın katılımıyla;

“Ulusal Altın Lale Yarışması”nda yer alan Bütün Saadetler Mümkündür, 16.00’da Atlas Sineması’nda filmin yönetmeni Selman Kılıçaslan’ın katılımıyla;

“Altın Lale Uluslararası Yarışma” filmlerinden ’93 Yazı, 19.00’da Atlas Sineması’nda yönetmen Carla Simon’ın katılımıyla;

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Son Yaprak, 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Handan Erdil’in katılımıyla;

“Sinemada İnsan Hakları Yarışması”nda yer alan Amerika Meydanı, 19.00’da İtalyan Kültür Merkezi’nde filmin yönetmeni Yannis Sakaridis’in katılımıyla;

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Yeşil Kırmızı, 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Ersin Kana’nın katılımıyla gösterilecektir.

Köprüde Buluşmalar devam ediyor…

Köprüde Buluşmalar, yarın 10.00-11.30 arasında gerçekleşecek olan “Fonlar ve Marketlerle Tanışın” etkinliği ile başlayacak. Emine Yıldırım‘ın moderatör olarak katılacağı bu sohbette, Cinefoundation, Macedonian Film Agency, Eurimages, CineMart, Cinelink, Georgian National Film Center, Connecting Cottbus ve Medienboard Berlin Brandenburg'den katılacak film fonu ve ortak yapım market temsilcileriyle ortak yapım ve finansman aşamaları konuşulacak.

Bu etkinliği takiben 11.30-13.00 arasında “Eğitim Programlarıyla ve Festivallerle Tanışın” adlı oturum gerçekleşecek. Karlovy Vary, Black Night Film Festival, Ace Producers, EAVE, ARTIVIVA, Midpoint, Berlinale, Sofia International Film Festival gibi pek çok uluslararası festival ve eğitim programı yöneticisinin katılacağı bu etkinliğin moderatörü Esra Saydam olacak. Küçük bir aranın ardından 14:30'da devam edecek “Televizyon Ortak Yapımları” etkinliğine konuşmacı olarak ARTE'den Remi Burah ve A.S.A.P.'den Cedomir Kolar katılacak. Albüm filminin Köprüde Buluşmalar'da başlayan ortak yapım deneyiminin paylaşılacağı konuşma 15.30'a kadar sürecek. Günün son etkinliği ise “İzleyici ile ilk buluşma:Fragman” adlı sohbet olacak. 15.45-16.45 arasında gerçekleşecek bu etkinliğe, kurgucu Benjamin Mirguet, Paz Film Ajans kurucusu İmre Tezel ve MedyaGaGa Dijital Pazarlama Uzmanı Nihan Katipoğlu konuşmacı olarak katılacak.