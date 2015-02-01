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Dünya
Deutsche Welle

Sarı şemsiyeler geri döndü

Hong Kong'da pazar günü on binlerce kişi serbest seçim talebiyle yürüdü. Yürüyüş sırasında Hong Kong'da demokrasi hareketinin simgesi olan sarı şemsiyeler dikkat çekti.

01 Şubat 2015 15:42


Üniversite öğrencilerinin başlattığı 'Occupy' (işgal et) hareketinin aralık ayında dağılmasının ardından Hong Kong'da ilk kez kalabalık bir gösteri düzenlendi. Organizatörler katılımı 50 bin olarak açıkladı. Göstericiler kentin finans bölgesindeki alışveriş caddelerinden geçtiği sırada yaklaşık 2 bin polis görev yaptı.

Göstericiler Çin'in özel idari bölgesi olan Hong Kong'da 2017 yılındaki seçimlerin serbest bir biçimde yapılmasını talep etti. Yürüyüşü organize edenler geçen yıl olduğu gibi caddelerin bloke edilmesini planlamadıklarını açıkladı.

Hong Kong'da aylar süren gösterilerde on binlerce kişi demokratik seçimler için sokaklara çıkmış ve kentin üç arterini işgal etmişti. Göstericilerle polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmış, aralık ayında son işgal çadırlarının kaldırılmasıyla protestolar sona ermişti.

Protestolara Çin yönetiminin özel idari bölgesi Hong Kong için açıkladığı seçim reformu yol açtı. Hong Kong'un yönetim başkanının 2017'de halk tarafından seçilmesini öngören yasa, adayların Pekin'e yakın bir komite tarafından belirlenmesini öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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