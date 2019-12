Sarı saçları okuldan etti

İzmir Çiğli'de yaşayan 17 yaşındaki liseli Merve Damla Kulmaç'ın sarı saçları başına dert oldu. "Saçların boyalı" denilerek derse alınmayan talihsiz kız, bu nedenle 2 yıl içinde 3 lise değiştirdi..



İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki liseli Merve Damla Kulmaç'ın sarı saçları, hem başına dert, hem de eğitimine engel oldu. Çiğli İzzettin Gökçimen İlköğretim Okulu'ndan sonra 75. Yıl Meslek Lisesi'ne başlayan Merve Damla Kulmaç, ilk tepkileri bu okulda aldı.



Derse giremedi, sınıfta kaldı



Sürekli öğretmenleri tarafından saçını sarıya boyattığı gerekçesiyle azarlanan ve derslerden çıkarılan genç kız, daha fazla dayanamayarak konuyu anne ve babasına aktardı.

Kızlarına yapılan muamele karşısında öfkelenen Yasemin ve Gültekin Kulmaç çifti, öğretmenleriyle görüşerek kızlarının saçının doğal rengi olduğunu anlattı.



Ancak durumda değişen hiçbir şey olmadı. Merve, okuldan ayrılmak istediğini ailesine söyledi. Bunun üzerine anne ve babası kızlarını sadece yarım dönem okuduğu 75. Yıl Meslek Lisesi'nden alarak Adnan Saygun Lisesi'ne kaydettirdi. Ancak burada aynı sorunlarla karşılaşan Merve, derslere giremediği için sınıfta kaldı. Çileden çıkan Kulmaç çifti kızlarını son olarak Büyük Çiğli Lisesi'ne yerleştirdi. Lise 1'inci sınıfı burada bitirip ikinci sınıfa geçen genç kızın sorunları burada da bitmedi.



Kızlarının yaşadığı soruna son vermek isteyen Kulmaç, çifti son çare olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü'nde görevli uzman doktor Ali Can Kazandı'ya başvurdu. Kazandı tarafından genç kızın saçlarından alınan örnekler teste sokuldu.



Alınan patoloji raporunda, Merve Damla Kulmaç'ın saçlarındaki sarı rengin boya değil, doğal rengi olduğu belirlendi. Aldıkları raporu okul yönetimine sunan aile, rahat bir nefes aldı. Raporu gören okul yönetimi Kulmaç'ın gerçek saç renginin sarı olduğunu kabul etti.



Okullara soruşturma



Yaşadığı kâbus dolu günleri Yeni Asır'a anlatan Merve Damla Kulmaç, "Derslere giremedim ve bu yüzden sınıfta kaldım ve okulum uzadı. 1 yıl kaybım oldu. Şimdi lise son sınıfta olmam gerekirdi. Sarı saçlı olmak suç mu" dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Seyfeddin Yılmaz ise "Bunu yapanlar suç işlemiştir. Söz konusu okullar hakkında soruşturma başlatacağım" diye konuştu.



'Helvacı kağıdı' dediler



Baba Gültekin Kulmaç, "Kızım bunları hak etmiyor. Sorunlar devam ederse ya kızımı hiç okula göndermeyeceğim ya da özel bir okula göndereceğim" dedi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen baba Kulmaç, "Çıkardığım raporu bile önceleri kabul etmediler. Helvacı kâğıdı bu dediler" ifadesini kullandı.



Patoloji raporu aldı



EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Can Kazandı, Merve Damla Kulmaç'ın saçlarında herhangi bir boya veya kimyasal madde olmadığına ve sarı rengin doğal rengi olduğuna dair laboratuvar sonucu verdi. Dr. Ali Can Kazandı, "Bir insanın saçı doğuştan sarı renkli olabilir. Zaten yaptığımız testle de bunu kanıtladık" ifadesini kullandı.