Sarı-kırmızılılar Avrupa'da yine zirvede

Spor Toto Süper Lig'de normal sezonu 34 maçta topladığı 77 puanla lider kapatan ve Süper Final Şampiyonluk Grubu öncesi büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, maç başına 0.70 gol yeme ortalamasıyla, Avrupa'da en az gol yiyen üçüncü lig lideri oldu.

Ligde geride kalan 34 maçta 24 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, bu başarısıyla Avrupa'nın önde gelen 10 liginin liderleri incelendiğinde, maç başına en az gol yiyen üçüncü takım oldu. Maç başına 0.70 gol yiyen Galatasaray, İtalya Serie A lideri Juventus'un (maç başına 0.54 gol) ve Yunanistan Ligi lideri Olympiakos'un (maç başına 0.62 gol) ardından listede üçüncü sırada kendine yer buldu. Sarı-kırmızılılar kendi liglerinde zirvede yer alan Real Madrid (İspanya), Manchester United (İngiltere) ve Borussia Dortmund (Almanya) gibi bir çok Avrupa devini ise geride bıraktı.



34 maçın 17'sinde gol yemedi



Geçtiğimiz sezonların aksine bu sezon savunmadaki başarısıyla da dikkat çeken Galatasaray, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Uruguay Milli Takımı'nın file bekçisi Fernando Muslera, Atletico Madrid'in tecrübeli Çek oyuncusu Tomas Ujfalusi ve Arsenal'den transfer edilen Fildişi Sahilli yıldız Emmanuel Eboue transferleriyle sezon başında savunma hattını yenilemişti.

Hakan Balta'nın sol kanatta yükselen performansı, genç oyuncu Semih Kaya'nın da Ujfalusi ile olan uyumu, sarı-kırmızılı takıma savunma alanındaki başarıyı getiren temel faktörlerden oldu. Yenilenen savunmasıyla Galatasaray, bu sezon oynadığı 34 maçta sadece 24 gol yerken, tam 17 maçta da kalesini gole kapattı.

reklam



Muslera tarihe geçti

Bu sezon toplam 16 maçta gol yemeyen Muslera, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz kalecileri Claudio Andre Taffarel ile Aly Faryd Mondragon'un 15 maçlık gol yememe rekorlarını, geçtiğimiz hafta oynanan ve Galatasaray'ın 4-0 kazandığı Manisaspor maçında kırmıştı.

Galatasaray'da Taffarel, 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda 15'er maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Avrupa'nın üst düzey 10 liginde lig liderleri ve maç başına yedikleri gol ortalamaları ise şöyle: