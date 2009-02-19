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Yaşam

Sarı Gelin belgeseli için suç duyurusu

Bir doktor, 'Sarı Gelin' belgeselinin çocuğunun psikolojsini bozduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

19 Şubat 2009 02:00

Doktor Serdar Kaya, 11 yaşındaki kızına okulda izlettirilen Sarı Gelin belgeselinin çocuğunun psikolojisini kötü yönde etkilediği gerekçesiyle Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'Sarı Gelin Ermeni okullarında izletilmesin'

Üsküdar Adliyesi'ne gelen Dr. Serdar Kaya, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini nöbetçi savcılığa verdi.

Dr. Kaya, daha sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, bir hafta önce Acıbadem'deki bir ilköğretim okulunda kızına bilgisi ve izni dışında "Sarı Gelin" belgeselinin diğer öğrencilerle birlikte topluca izlettirildiğini söyledi.

Kaya, kızının belgeselden çok etkilendiğini belirterek, kızının kendisine "Ermeniler bizi kesti mi?" şeklinde sorular yönelttiğini, belgeselin kızının psikolojisini bozarak "kin ve düşmanlık" duyguları geliştirmesine neden olduğunu ifade etti.

Dr. Serdar Kaya, "Kızıma tüm insanların kardeş olduğunu telkin ettiğim halde, sorularının arkası kesilmemiştir. Kızımın psikolojini bozan, kin ve düşmanlığı ortaya çıkaran bu belgeselin kızımı emanet ettiğim okul tarafından gösterilmesi, ailem açısından saldırı niteliği taşımaktadır" dedi.

Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde ise Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile söz konusu ilköğretim okulu yetkilileri hakkında TCK'nın 216. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" iddiasıyla soruşturma yürütülerek, dava açılması istendi.

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