Sarı emoji mutlu ediyor

Sosyal medyada, internet yazışmalarında sıkça kullanılan sarı renkli gülen yüz emojinin beyni olumlu yönde etkileyip mutlu olmayı sağladığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 1980’li yılların sonunda iki nokta üst üste ve bir parantezden oluşan, zamanla sarı renkli gülen yüze dönüşen bu ifadeyi beynin çok iyi tanıdığı ve gülen insan yüzüne verdiği tepkinin aynısını verdiğine dikkat çekildi. Nöroloji Uzmanı Dr. Nilgün Polat, sarı emojinin günümüzde tüm dünyada kültür farkı olmadan hızla yayıldığına dikkat çekti. Polat, bir araştırmada depresyondaki bazı insanlara tedaviye başlanmadan her gün gülen yüz emoji gösterildiğini ve bu insanların gittikçe gülmeyi daha çok öğrendiklerinin ispatlandığını söyledi