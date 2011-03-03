'Sarhoşluk cezasına' inceleme başlatıldı

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK), içki satışına ilişkin yönetmeliği konusunda, “Yönetmelik aslında iyi niyetli yönetmelik ama geçen gün Ankara'da, dün Antalya'da gördüğünüz gibi uygulamada kraldan fazla kralcı tutumlar bazen sergileniyor. Bunu yapan kamu görevlileri de zararlı çıkıyor ama biz imaj olarak da sıkıntılı birkaç gün yaşıyoruz” dedi.





"Kraldan fazla kralcı tutum"



Bakan Günay, bir gazetecinin, alkol ve gürültü kirliliğiyle ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:



“Önümüzdeki günlerde TAPDK Başkanı ve yöneticileriyle uygulamada çıkabilecek sorunlarla ilgili toplantımız var. Yönetmelik aslında iyi niyetli yönetmelik ama geçen gün Ankara'da gördüğünüz gibi ya da dün Antalya'da gördüğünüz gibi uygulamada kraldan fazla kralcı tutumlar bazen sergileniyor.



Bunu yapan kamu görevlileri de zararlı çıkıyor ama biz imaj olarak da sıkıntılı birkaç gün yaşıyoruz. Aynı şekilde gürültü yönetmeliği de iyi niyetle hazırlanmış yönetmelik. Fakat günlük yaşamda turizm belgesi bulunan işletmelere ve konaklama tesislerine bir sorun sıkıntı getirmesin diye bizim dikkat ettiğimiz noktalar var. Bunları üst düzeyde arkadaşlarımızla paylaşacağız. Bir sorun ortaya çıkmadan aşabileceğimizi tahmin ediyorum.”





Sarhoşluk cezası kesen polislere inceleme



Antalya’da bira içen 2 arkadaşa Kabahatlar Kanunu’na göre polisin ’Sarhoşluk’ maddesinden ceza kesmesiyle ilgili valilik tarafından idari, savcılık tarafından da adli inceleme başlatıldı.



Antalya’da Kabahatler Kanunu’na dayanılarak Kaleiçi’nde bira içen Zafer Ülker ve Mahir Güven’e ’Sarhoşluk’ cezası olarak polis ekipleri tarafından 75’er lira kesilmesinin yankıları sürüyor. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak ve Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu, yaptıkları açıklamalarla konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.





Valilikten ihbar iddiası



Vali Altıparmak imzalı açıklamada, kamuoyuna "2 yudum biraya ceza" başlığıyla yansıyan haberlerin valilik tarafından inceletildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz Muratpaşa İlçesi Yat Limanı amfitiyatroda, bazı kişilerin içki içerek çevreyi rahatsız ettikleri yolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar üzerine, olay yerine intikal eden emniyet görevlileri marifetiyle yapılan tespit sonucunda, olayın sorumluları hakkında Kabahatler Kanunu’nun 35’nci maddesi uyarınca idari para cezası işleminin yapılmasından ibaret olduğu anlaşılmıştır. Ancak, konunun gerek ulusal gerekse yerel basın ve yayın organlarında yer alma şekli dikkate alınarak, kamuoyunda yanlış bir kanaat oluşmasını önlemek amacıyla, işlemi yapan emniyet görevlileri hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır."





Başsavcılık: Yetki aşımı var mı bilmiyoruz



Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu da haberleri takip ettiklerini belirterek, konuyu cezası kesen polislerle ilgili yetki aşımı olup olmadığı yönünden incelemeye aldıklarını açıkladı. Vuraloğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Kabahatler Kanunu’na göre, sarhoş olduğu tespiti yapılan kişinin çevreye rahatsızlık vermesi, bu yönde rahatsızlığı belirten şikayet ve ihbar ile kabahatin tespitinin yapılması lazım. Ceza uygulamasıyla ilgili Kabahatler Kanunu’na göre usullerin oluşup, oluşmadığına, ceza uygulaması yapan polislerin de yetki aşımı yapıp yapmadıklarını bakacağız. Ceza kararlarında polisin yetki aşımı olup olmadığına yönelik detaylı inceleme başlattık."





İki yudum biraya sarhoşluk cezası



Geçen Cumartesi akşamı iki arkadaş olan iç mimar 32 yaşındaki Zafer Ülker ve ziraat mühendisi 36 yaşındaki Mahir Güven, Kaleiçi Yat Limanı’ndaki amfitiyatroda aldıkları biralardan ikişer yudum almış, denetime gelen polisin alkolmetre ile yaptığı ölçümde Ülker 0.22 promil, Güven ise 0.34 promil alkollü çıkmış, polis ekipleri Kabahatlar Kanunu’nun 35’inci maddesine dayanarak iki arkadaşa 75’er lira ’Sarhoşluk’ cezası kesmişti. Konunun medyada gündeme gelmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü cezayı savunmuş ve son iki ayda 1236 kişiye bu yasanın uygulandığını açıklamıştı.





