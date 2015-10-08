Sare Davutoğlu'ndan 'peygamber tıbbı' kongresi

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun himayesinde 10 Ekim'e kadar sürecek olan ‘peygamber tıbbı’ kongresi gerçekleştiriliyor. Kongrenin “halka tanıtımı ve etkin duyurulması” için 2 bin 700 afiş ile 4 bin 680 broşür dağıtıldı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre; Adana Valiliği ev sahipliğinde, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun himayesinde Çukurova Üniversitesi’nde “Uluslararası Tıbbi Nebevi Kongresi” düzenleniyor. Önceki gün başlayan ve 10 Ekim’e kadar sürecek kongrenin amacı, “Hz. Peygamberin yazılı kaynaklarda ruh ve beden sağlığıyla ilgili günümüze kadar ulaşan uygulama ve tavsiyelerini pozitif bilimlerin önerdiği sağlıklı beslenme ve modern tedavi yöntemleriyle buluşturmak.”

Kongrenin temel temaları arasında ise “Kuran ve hadislerle şifa, ibadetin insan sağlığı üzerindeki etkisi, dua ve ruh sağlığı, helal ve haram gıdalar, inanç ve immünoloji” dikkat çekiyor.

Adana Valiliği, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun himayesinde gerçekleşecek, peygamber tıbbı anlamına gelen “Tıbb-ı Nebevi Kongresi” için 27 büyükşehirin valiliğine resmi yazı gönderdi. Yazıda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliklerinin, Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin ve İl müftülüklerinin harekete geçmesi istendi. Valiliklerden kurumlara, “kongrenin halka tanıtımı ve etkin duyurulması” için toplam 2700 afiş, 4 bin 680 broşür gönderildi. Kongre için Adana ile birlikte 28 büyükşehir valilikleri harekete geçti.