T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sare Davutoğlu'nun ziyaret edeceği evin önünde silahlı bir kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

24 Nisan 2015 16:14

Afyonkarahisar'da annesinin adına yapılan Kuran Kursu'nun temel atma törenine katılmak için gelmesi beklenen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun ziyaret edeceği akraba evinin önünde silahlı bir kişi gözaltına alındı.

Dumlupınar Mahallesi, Karagözoğlu Sokak'taki Alimoğlu Apartmanı'na gelmesi beklenen Sare Davutoğlu için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. 155 Polis İmdat hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler üzerinde tabanca bulunan bir kişiyi kovalamaya başladı.

Yakalanacağını anlayarak silahı bir apartmanın bodrum katındaki pencereye fırlatan şüpheli kaçmaya çalıştı. Kısa sürede gözaltına alınan ve adı açıklanmayan şüpheli emniyete götürüldü. El konulan silahın dolu ve bir merminin namluda olduğu öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi'ndeki Kuran Kursu'nun açılışına katılması beklenen Sare Davutoğlu'nun olayın ardından akrabalarının evine ziyarete gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

sare davutoğluziyaretsilahgözaltı

İlgili Haberler

Sare Davutoğlu'ndan kadın cinayetleri için seferberlik çağrısı

'İki gündür yaşadıklarımız, okuduklarımız içimize bir ateş gibi düştü'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24