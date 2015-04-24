Sare Davutoğlu'nun ziyaret edeceği evin önünde silahlı bir kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da annesinin adına yapılan Kuran Kursu'nun temel atma törenine katılmak için gelmesi beklenen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun ziyaret edeceği akraba evinin önünde silahlı bir kişi gözaltına alındı.

Dumlupınar Mahallesi, Karagözoğlu Sokak'taki Alimoğlu Apartmanı'na gelmesi beklenen Sare Davutoğlu için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. 155 Polis İmdat hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler üzerinde tabanca bulunan bir kişiyi kovalamaya başladı.

Yakalanacağını anlayarak silahı bir apartmanın bodrum katındaki pencereye fırlatan şüpheli kaçmaya çalıştı. Kısa sürede gözaltına alınan ve adı açıklanmayan şüpheli emniyete götürüldü. El konulan silahın dolu ve bir merminin namluda olduğu öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi'ndeki Kuran Kursu'nun açılışına katılması beklenen Sare Davutoğlu'nun olayın ardından akrabalarının evine ziyarete gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.