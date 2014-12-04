Sare Davutoğlu'ndan Selvi Kılıçdaroğlu’na taziye ziyareti

Politikacıların sert ve kırıcı tartışmaları kadınları etkilemedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, söz konusu anne acısı olunca kayıtsız kalamadı. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na taziye ziyaretinde bulundu.

Kardeşi kapıda karşıladı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ahmet Davutoğlunun eşi Sare Davutoğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Sare Davutoğlu'nu Selvi Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Hayriye Kocadağ kapıda karşıladı.

Selvi Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta annesi Fatma Özdağ’ı kaybetmişti. Özdağ, Tunceli’nin Nazımiye İlçesi'ne bağlı Ayranlı Köyü'nde toprağa verilmişti. Selvi Kılıçdaroğlu, annesini kaybetmenin üzüntüsünü “Acısı yüreğimi yakıyor” sözleriyle tanımlamıştı.

Annesiz iki kadının dayanışması

Selvi Kılıçdaroğlu ile Sare Davutoğlu’nun Ankara Yüzüncüyıl’daki taziye buluşması, “Annesiz iki kadının” dayanışmasına sahne oldu. Sare Davutoğlu, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisiyken, kardeşinin doğumu sırasında annesini kaybetmişti; Sare Davutoğlu’nun doktorluk mesleğini seçmesinin nedeni de annesini böyle kaybetmesi olduğu söyleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı zamanda teyzesi olan Fatma Özdağ’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü, “Kayınvalidem bana da özel emek harcamış birisi. Üzgünüm, Allah rahmet eylesin” sözleriyle ifade etmişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise hükümetinin Alevi Açılımının açıkladığı Tunceli ziyaretinden bir gün sonra, aynı kente defnedilen Fatma Özdağ’ın ölümüne atıfla, “Anne acısını 2 kere yaşamış biri olarak ben bugün de Kılıçdaroğlu’na cevap vermeyeceğim. Siyasi polemikler yapalım ama ahlaki anlamda bir dil tutturalım. Acı paylaşmayı da bilelim” diye konuşmuştu. Annesini 4 yaşındayken kaybeden Ahmet Davutoğlu’nun Sare Davutoğlu ile evliliğinin temellerinde annesizlik üzerinden kurulan bir “Kader birliği” olduğu da vurgulanıyor.