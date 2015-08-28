Sare Davutoğlu'na göre çözüm süreci buzdolabında değil: Süreç gençlerin önünü açtı, açmaya da devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Temuz’da Kandil’e yapılan operasyonların ardından “Şu anda buzdolabında” dediği çözüm süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Dr. Sare Davutoğlu, “Halkımızın büyük oranda desteğini arkasına alan çözüm süreci, bölgedeki gençlerimizin önünü açtı. İnşallah bundan sonra da açmaya devam edecek” dedi.

Sare Davutoğlu, "Ben bu sürecin özellikle toplumun temel dinamiği olan kadınlarımız ve gençlerimizin desteğiyle daha güçlü olarak devam edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Gerek geçmişte, gerek şu an yaşanan acıların yaşanmaması en büyük dileğim" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Muradiye Kültür Vakfı, Keçiören Belediye Başkanlığı, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve KKTC Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği paydaşlığında yürütülen "Kardeşlik Köprüsü Projesi" kapsamında bir otelde gerçekleştirilen "Türkiye-KKTC Kardeşlik Gecesi" programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Gençlerimiz bizim bugünümüz ve geleceğimiz" diyen Davutoğlu, bu anlayışla bugün 193 gençlik merkezindeki 928 bin gencin çeşitli faaliyetler yürüttüğünü, Türkiye'nin farklı illerinde kurulan 17 gençlik kampına 30 bin 250 öğrencinin katıldığını söyledi.

Çözüm sürecine de değinen Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halkımızın büyük oranda desteğini arkasına alan çözüm süreci, bölgedeki gençlerimizin önünü açtı. İnşallah bundan sonra da açmaya devam edecek. Ben bu sürecin özellikle toplumun temel dinamiği olan kadınlarımız ve gençlerimizin desteğiyle daha güçlü olarak devam edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Gerek geçmişte, gerek şu an yaşanan acıların yaşanmaması en büyük dileğim. Zira çocuklarımız ve gençlerimizin barış ve huzur ortamında geleceğe donanımlı bir biçimde hazırlanmaları en büyük meselemizdir. Çocuklarımız ve gençlerimiz, umutlarını, hayallerini, masumiyetlerini kaybederse hepimiz kaybederiz."

Kardeşlik Köprüsü Projesi'ni umut dolu bir proje olarak nitelendiren Davutoğlu, "Gerçekten de Kıbrıs bizim için kardeşliğin en güzel ifadesi. Geçmişten bugüne Kuzey Kıbrıs ile aramızda sarsılmaz bir gönül bağı, bir kardeşlik bağı hep var oldu. Acılarımızı ve sevinçlerimizi birlikte yaşadık. Birbirimizi ayrı gayrı tutmadık. Sosyal ekonomik ve kültürler ilişkilerimiz manevi duygularla ve muhabbetle güçlendi. Kıbrıs'tan gelen tüm misafirlerimiz, sizler gözümüzden ve gönlümüzden hiçbir zaman ırak olmadınız. Bu sebepledir ki bu manevi bağın bizlerden yeni kuşaklara aktarımını son derece önemli bir mesele olarak görüyorum. Kardeşliğimiz el ele tutuşan, aynı güzel gayretlerde buluşan ve kenetlenen gençlerimiz sayesinde tazeleniyor ve yenileniyor" dedi.