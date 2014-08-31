Sare Davutoğlu annesinden dolayı doktor olmuş

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu’nun 10 yaşındayken, doğum sırasında annesini kaybetmesinden sonra kadın doğum uzmanı olmaya karar verdiği ortaya çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından AKP Genel Başkanlığına seçilen ve ardından da Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Başbakanı olan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu’nun dikkat çeken bir portresi var.

Nuriye Çakmak’ın Yeni Şafak’taki haberine göre, Sare Davutoğlu'nun bu mesleği seçmesinin altında ise derin bir acı yatıyor. İlkokul 4'üncü sınıftayken annesini kardeşinin doğumu esnasında kaybeden Sare Davutoğlu, henüz 10 yaşındayken kadın doğumcu olmaya karar vermiş ve bu ideali için önüne gelen tüm engelleri adeta yıkıp geçmiş.

Eşi ile aynı kaderi paylaştı

Afyonkarahisarlı Kundak ailesinin kızı olan Türkiye'nin yeni First Lady'si Sare Davutoğlu, eşi gibi Konya doğumlu. Ve o da tıpkı 4 yaşındayken öksüz kalan Ahmet Davutoğlu gibi annesiz büyümüş. Ve bu kader birliği, Ahmet Davutoğlu ve Sare Hanım'ı üniversite yıllarında bir araya getirmiş.

Son sınıfı bir aylık bebeği ile bitirdi

1980 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitiren Sare Davutoğlu, ardından en büyük hayalinin ilk evresi olan İstanbul Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi bölümüne kaydolur. Jinekoloji alanında yüksek lisans yaptığı dönemde ise Ahmet Davutoğlu ile tanışır ve 1984 yılında evlenirler. Yüksek lisansının son döneminde henüz bir aylık bebeği Sefure ile okuyan Sare Hanım, 1987 yılında Kars'a mecburi hizmete gider. Eşinin 4 yaşındayken vefat eden annesi Meymune Hanım'ın adını verdikleri ikinci çocukları, Sare Hanım'ın İstanbul'da sürdürdüğü mecburi hizmeti sırasında dünyaya gelir.

1990 yılının haziran ayında eşi Ahmet Davutoğlu'na Malezya'da bir üniversiteden gelen öğretim üyeliği teklifi üzerine, görevinden istifa ederek kızları ve eşi ile birlikte bu ülkeye giderler. Sare Hanım, 4 yıl yaşadıkları Malezya'da üniversite kliniğinde görev alır.

Kürtaja da sezaryene de karşı çıkıyor

Sare Davutoğlu'nun mesleği ile ilgili kriterleri ise çok keskin. Hayati bir tehlike yok ise kürtaja kesinlikle karşı olan Sare Davutoğlu, seminerlere ve toplantılara katılarak kürtaj konusunda bilgilendirme de yapıyor. Türkiye'de oranı çok yüksek olan sezaryenle doğum yapılmasını da önermeyen Sare Hanım, hastaları için önceliği son ana kadar normal doğum olarak belirleyen bir hekim. Anne adayı hastalarını da ilk olarak söylediği sözlerini ise şöyle aktarıyor: 'Hamile olduğunu öğrendiğim hastalarıma ilk olarak 'Hayırlı olsun, normal bir doğumla kucağınıza almak nasip olsun' cümlesini kuruyorum.' Sare Davutoğlu, down sendromu riski taşıdığı gerekçesiyle alınması önerilen bebeklerin de dünyaya gelmesinden yana. 2006 yılında Gerçek Hayat Dergisi'nde Halime Kökçe'ye verdiği röportajda, karnındaki bebeğin down sendromu riski taşıdığı gerekçesiyle kürtaj için kendisine gelen çok sayıda hastayı doğuma ikna ettiğini ve bu çocukların sağlıklı doğumlarına şahitlik ettiğini anlatmıştı.

Hastalarına bakmaya devam ediyor

Doktor Sare Davutoğlu Malezya'dan döndükten sonra 1995 yılında ihtisasa başlar ve 1999 yılında uzmanlığını üç çocuğuyla beraber bitirir. Daha sonra kendi muayenehanesini açar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın doğumunda da yer alan Sare Davutoğlu, her ne kadar siyasetin yoğun hengâmesinde koşuştursa da İstanbul Bahçelievler'deki özel muayenehanesinde hastalarına hizmet vermeye devam ediyor.

Temposu yoğun

2009 yılında Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Ahmet Davutoğlu'nun eşi olarak dış gezilere, davet, toplantı ve aktivitelere katılan, diğer yandan mesleğini aksatmadan sürdüren, kurucusu, yöneticisi, gönüllüsü olduğu birçok sivil toplum kuruluşunun özellikle sağlık ve eğitim alanındaki projelerine destek veren Sare Davutoğlu'nun temposu ile bir siyasetçiyi aratmıyor.

Sivil toplum gönüllüsü

Mesleki sorumluluğunu sivil toplum çalışmalarıyla birlikte sürdüren Davutoğlu, pek çok sivil toplum örgütünün kurucusu veya yönetim kurulu üyesi. Bu durumu 'Profesyonel hayat ve sivil toplum, ruh ve beden gibidir' cümlesiyle açıklayan Davutoğlu, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı'nda üye ve Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği'nin Yönetim Kurulu Asil Üyeleri arasında. Sare Hanım, Meridyen Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi, Dünya Yetimler Eğitim Vakfı Eğitim Kurucu üyesi, Yeryüzü Doktorları'nın kurucu üyesi ve Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin onursal başkanlığı görevlerini birlikte yürütüyor.