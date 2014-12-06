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'Saraylar sizin, sokaklar bizim'

İstanbul Kadıköy'de toplanan sivil toplum kuruluşları, 1 milyar 370 milyon liraya yaptırıldığı açıklanan Ak Saray'ı protesto etti

06 Aralık 2014 23:53

"Kuzey Ormanları Savunması", "İstanbul Kent Savunması", "Validebağ Savunması", "Kadıköy Kent Dayanışması" ve "Diren Kadıköy Yoğurtçu Parkı Forumu" üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayını protesto etti.

Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplanan kalabalık, 'Hürriyet Bandosu' eşliğinde Bahariye Caddesini aşarak Kadıköy'ün ara sokaklarını müzik eşliğinde dolaştı.

DHA'nın haberine göre, grup, "Validebağ halkındır halkın kalacak", "Saraylar sizin, sokaklar bizim", "Yalanın, talanın iktidari AKP " yazılı döviz ve pankartı açtı. Bazı kişilerin baret taktığı yürüyüşte çeşitli sloganlar atıldı.

Süreyya operası önüne gelen grup, burada gölge oyunu gerçekleştirdi. 

Grup adına yapılan açıklamada, sarayın maliyetinin 1 milyar 370 milyon lira olduğu anımsatılarak "Gerçekçi tahminlere göre ise 5 milyar liranın üzerinde. Bu yükün yanı sıra kaçak inşaat vasfı, AKP'nin hukuk tanımaz, antik demokratik kimliği bir kez daha ortaya çıktı. Topraklarımızı, ormanlarınızı, denizinizi, suyumuzu , yasam alanlarımızı hiç bir hukuku tanımayarak mahkeme kararlarını çiğneyerek talan eden hükümet benzer uygulamayı eğitim sisteminde de sürdürüyor" denildi. 

 

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