Saraylar, Kültür Bakanlığı'na devrediliyor

Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı gibi tarihi yapılarında aralarında bulunduğu sarayların, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredileceği duyuruldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, Meclis'in yönetiminde bulunan milli sarayların bakanlığa devri konusunda mutabakata vardığı açıklandı.

Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları ile Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, Yalova Atatürk Köşkleri, Yıldız Sarayı-Şale gibi bazı saray, köşk ve müzelerin halen Meclis'in yönetiminde bulunduğu kaydedildi.

Kültür Bakanlığı'nın ayrıyeten, Suru Sultani olarak bilinen Topkapı Sarayı’nı çevreleyen surları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden almak için talepte bulunduğu bildirildi.