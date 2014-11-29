'Sarayla itibar olmaz, itibar sen ve oğlun yolsuzlukla suçlanmışsan hesap vermekle olur'

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'Aleviler neden CHP'ye oy veriyor?' sözlerine yönelik olarak, "Senin o farkına varmadığın laiklik anlayışını CHP sahiplendiği için veriyorlar. İnsana eşit değer verdiği için, insanı dini, mezhepsel, etnik kimliğiyle değil insan olarak önemsediği için CHP’ye oy veriyorlar" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, CHP Antalya il örgütü, il ve ilçe yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla kampa girdi. Kentin turizm bölgesi Kundu’da gerçekleşen ve iki gün devam edecek kampın açılış oturumu, İl Başkanı Cavit Arı’yla birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya ve CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın katılımıyla yapıldı.

'Adaleti aranır hale sen getirdin'

CHP eski lideri Baykal, burada yaptığı konuşmada, 12 yıldır Türkiye’de bilinçli bir şekilde siyaset- din ilişkisinin ve milli kimlik anlayışının tehdit edildiğini, tahrip edildiğini söyledi.



Bu tahrip içinden etnisite düzeninin çıkartılmak istendiğini savunan Baykal, "Bunu da demokratlık, ilericilik, liberallik diye yapıyorlar. Bunu millet de yesin istiyorlar. Yemiyoruz kardeşim, yemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Adalet istiyorum" dediğini hatırlatan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adalet istiyormuş sayın cumhurbaşkanı. Kim için adalet istiyor, Galataport ihalesi ile ilgili karar alan yargı mensuplarına karşı, adalete karşı. 12 yıldan beri yapmadığın kalmadığı adalete. 3 defa üst üste Yüksek Yargı Kurulu’nun tercihlerini bozmak için yasa değiştirdin, yasal düzenleme yaptın.



’Adalet istiyorum’ diye bağırıyor. Sen dur bir kenarda. Bu memlekette milyonlarca insan adalet istiyor. Adaleti bu memlekette aranır hale getiren sensin. Senin yüzünden adalet yerine getirilemiyor. Şimdi çıkmış adalet krizini yaşayan bir topluma kendisi ’Adalet istiyorum’ diyor. O adaleti Galaport ihalesi için istiyor. Ama insanlar çocukları, kocaları, eşleri için istiyor. Ermenek’te bugün son işçi kardeşlerimize ulaşılmak üzere, o acıyı yaşayan aileler adına istiyor."

Bu konularını ciddi olarak konuşulmaya muhtaç olduğunu dile getiren Baykal, "Daha dün bunların ’Mevlam verdikçe veriyor’ diye methettikleri Yargıtay Başkanı isyan ediyorsa, bunun sorumlusu cumhurbaşkanının 12 yıllık yönetimidir, getirdiği noktadır" dedi.

Aleviler niye CHP'ye oy veriyor?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun "Aleviler CHP’ye niye o veriyor, şaşıyorum" açıklamasına da yanıt veren Baykal, "Siyaseti dinci bir anlayışın etkisi altında kullanan bir geleneğin insanlarını nasıl 10 yıllarca, yüzyıllarca sıkıntılar içine soktuğunu unutmuş vaziyette ’Niye oy veriyor?’ diyor" dedi.



Baykal, Alevilerin neden CHP’ye oy verdiğini şu sözlerle anlattı: "Senin o farkına varmadığın laiklik anlayışını CHP sahiplendiği için veriyorlar. İnsana eşit değer verdiği için, insanı dini, mezhepsel, etnik kimliğiyle değil insan olarak önemsediği için CHP’ye oy veriyorlar. Senin çıkarcı dar bir kadroyu egemen kılmak için toplumun belli kesimlerini, toplumun karar organlarının dışında, yargının, bürokrasinin dışında tutmak için sistematik çabalarını yakından bildikleri için CHP’ye oy veriyorlar.



Kendi inançlarını özgürce yaşamak istedikleri için, kendi cemevlerinde istedikleri şekilde dini ibadetlerini yapabilmek için oy veriyorlar. Çocuklarına eğitimde yanlış şeyler öğretilmesin diye, zorunlu din dersi diye mezhep düşmanlığının anlatılmasını istemedikleri için CHP’ye oy veriyorlar."

' Milyonlarca insan bir lokmayla ayakta kalmanın mecburiyetini yaşıyor'

Türkiye’de ekonomi alanında kriz noktasında sorunlar yaşandığını savunan Baykal, Türkiye ekonomisine yeni bir anlayışla müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Hem gelir dağılımı hem de üretim noktasında sorunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaaz verircesine "Bizim yüce peygamberimiz bir iki hurmayla açlığını gideren bir anlayışın insanıdır" dediğini belirten Baykal, "Peki sen nesin? Senin şu milyar dolarlık gösterişli sarayların ne? Başbakan, cumhurbaşkanı o hesabını vermesi gereken büyük israfa, görgüsüzce harcama olayı karşısında çıkmış bize, peygamberimizin bir hurmayla açlık giderme ahlakını tavsiye olarak veriyor. Senin o tavsiyene ihtiyaç yok. Çünkü milyonlarca insan bir lokmayla ayakta kalmanın mecburiyetini yaşıyor" diye konuştu.

Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ’itibar’ için yaptıklarını savunduğunu kaydeden Baykal, "Sarayla itibar olmaz, itibar kazandırmaz. En güzel saraylar Ortadoğu’dadır. Katar’da, şeyhliklerde bunların alası var. İtibar eğer sen ve oğlun yolsuzlukla suçlanmışsan ve mahkeme seni çağırıyorsa yiğitçe gidip hesap vermekle olur. Tabii önce çağrılacak duruma düşmemekle olur. Hesaptan kaçacaksın sonra saray yapacaksın" dedi. Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saray Türkiye’nin itibarının abidesi değildir. Senin ne kadar büyük itibar açlığı içinde bulunduğunun fotoğrafıdır. Yaptığı saray onun hapishanesi haline gelecek. Bütün devleti oraya toplayacak başbakanı, bakanları kendisi yönetecek derken millet buna izin vermeyecek. Millet kendi temsilcilerini, o saraya teslim olmayacak insanların içinden seçecek ve iktidar Tayyip Erdoğan’ın o sarayına teslim edilmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya da 17- 25 Aralık süreciyle ilgili TBMM Soruşturma Komisyonu’nun yayın yasağını tanımadıklarını belirterek, "Tutanakları Meclis kürsüsünden okuyacağız" dedi.