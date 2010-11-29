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Dünya

SARAYINI EVSİZLERE AÇIYOR KARAKAS (A.A)

29 Kasım 2010 18:27

-SARAYINI EVSİZLERE AÇIYOR KARAKAS (A.A) - 29.11.2010 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, son dönemde etkili olan şiddetli yağışlardan etkilenen 25 evsiz aileyi, Karakas'taki Miraflores başkanlık sarayına davet etti. İktidarda bulunduğu 11 yılda konut sorununu çözemediği için eleştirilen Başkan Chavez, Karakas'taki sarayını geçici olarak yağışlardan etkilenen ailelere açtı. Chavez, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, sarayda 20 ailenin rahatlıkla kullanabileceği devasa bir mutfak bulunduğunu, kendisine ait bürolardan bazılarının küçük dairelere çevrilebileceğini kaydetti. Chavez destekçileri de Hugo Chavez'in yoksulları koruyan ve düşünen ilk Venezuela lideri olduğunu kaydetti. Venezuela'da haftalardır etkili olan yağışlar sonucu toprak kayması ve seller meydana gelmiş, 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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