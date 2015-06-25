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'Saray'ın boşaltılması, 4 bakanın Yüce Divan'a yollanması MHP'nin olmazsa olmazı değil!'

MHP'li Ümit Özdağ, koalisyon için şartları açıkladı

25 Haziran 2015 15:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakın isimlerden biri olarak bilinen Gaziantep Milletvekili Prof. Ümit Özdağ, AKP’ye koalisyon için partisinin ‘olmazsa olmaz’larını sıraladı. Özdağ’ın açıkladığı listede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Ak Saray’dan ‘1071 rakım’daki Çankaya Köşkü’ne taşınması ve yolsuzlukla suçlanan dört eski bakanın Yüce Divan’a gönderilmesi yok.

 

‘Erdoğan meşrudur, aksini söylemiyoruz’

 

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık’a konuşan Özdağ, “Meşrudur, bunun aksini söylemiyoruz” dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’da belirtilen yetki alanına çekilmesi gerektiğini belirtti.

Özdağ, partisinin ‘kırmızı çizgi’si olan çözüm süreci kapsamında ‘özerklik’ sözü verilmişse bundan dönülmesi ve PKK lideri Abdullah Öcalan’la ‘Türkiye devlet ve milletini ilgilendiren hayati konuların’ asla görüşülmemesi şartlarını öne sürdü.

Yargının üstündeki siyasi baskının kaldırılması gerektiğini vurgulayan MHP’li vekil, “Erdoğan’ın sarayı boşaltıp Çankaya’ya taşınması ve dört bakanın Yüce Divan’a yollanması olmazsa olmazlarımızdan değil” diye konuştu.

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