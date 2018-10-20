'Saray'ın araba sevdası': Gelecek yıl 28 araç daha alınacak

Hükümet her fırsatta bütçede tasarruf vurgusu yapmasına karşın yeni araç alımları devam ediyor. Bu yıl 2’si “güvenlik önlemli” 16 binek otomobil alınması öngörülen Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl için de 2’si “güvenlik önlemli” 17 binek otomobil daha alınacak. “Güvenlik önlemli” binek otomobillerin cins ve fiyatları Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı’na “diğer taşıtlar” kapsamında da 6 araçalınacak. Bu araçların cins ve fiyatlarını da yine Cumhurbaşkanlığı belirleyecek. Saray’a gelecek yıl alınacak toplam araç sayısı ise 28 olacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberi aynen şöyle:

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e sunulan bütçenin T cetveli, kurumların yıl içinde alabilecekleri taşıt sayıları ile bedellerini gösteriyor. Buna göre kamu kurumlarının alabilecekleri binek otomobiller en fazla 180 bin lira olabilecek. Bu araçlar da üst makamlar için alınacak. Minibüsler için tavan fiyat 94 bin 700 lira, 41 kişilik otobüsler için de 647 bin lira olacak. Araçların cinsi ve fiyatlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değişiklik yapılabilecek. Kamuya alınacak “güvenlik önlemli” binek otomobillerin cins ve fiyatlarını da yine Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve TBMM tarafından edinilecek taşıtların cinsi ve fiyatı, bu kurumların üst yöneticileri tarafından belirlenecek.

Araç saltanatı bu yıl da sürecek

Kamuda kiralama ile araç edinilmesinin ekonomik olmaması halinde satın alma yoluna gidilecek. Kamu idarelerinin 2019 yılında alabilecekleri taşıtları gösteren cetvele göre, Cumhurbaşkanlığı gelecek yıl toplam 28 araçalacak. Cumhurbaşkanlığı’na alınacak toplam araç sayısına bakıldığında bu yıla göre düşüş var. 2018 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı’na bu yıl için toplam 38 araç alınması öngörülmüştü. Buna karşın gelecek yıl alınacak binek otomobil sayısı az da olsa artacak. Bu yıl için 2’si “güvenlik önlemli” toplam 16 binek otomobil alınması öngörülen Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl 2’si “güvenlik önlemli” 17 binek otomobil daha alınacak. “Güvenlik önlemli” binek otomobillerin cinsi ve fiyatı da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı’na ayrıca 1 minibüs, 1 panel, 3 otobüs de alınacak. Bunların dışında Cumhurbaşkanlığı’na “diğer taşıtlar” kapsamında 6 araç daha alınacak. Bu 6 aracın cinsi ve fiyatı da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından belirlenecek. Araçların tamamı Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak finansmanla alınacak.