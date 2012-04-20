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Kültür-Sanat

'Saraydan Kız Kaçırma' son kez Ankara'da sahneleniyor

Mozart'ın dünyaca ünlü eseri Saraydan Kız Kaçırma, bu sezon son kez Ankara'da sahnelendikten sonra Ekaterinburg’ta oynanacak

20 Nisan 2012 19:32

2 yıldan bu yana kapalı gişe oynuyor. Yurtdışında Estonya’ya ve Kore’ye gerçekleştirdiği başarılı turnelerin ardından 20 Mayıs 2012 Ekaterinburg’ta sahne alacak olan Opera alanında dünyanın en büyük beş bestecisinden biri olarak kabul edilen Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü yapıtı “Saraydan Kız Kaçırma” operası, 2 Mayıs 2012 Çarşamba akşamı Opera Sahnesi’nde son temsili ile sanat sezonuna veda edecek.

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Yurtiçi ve yurtdışında pek çok opera sahneleyen 1995 Kültür Bakanlığı En İyi Opera Yönetmeni Ödülllü rejisör Yekta Kara, 2004 yılında Almanya’da yönetmenliğini yaptığı "Saraydan Kız Kaçırma" operası uzun yıllar kapalı gişe oynadı. Yekta Kara’nın kültürler ve dinler arasında diyalog oluşturma gereksinimini ön plana çıkartarak, çoksesliliği vurguladığı ve bu bağlamda günümüze göndermeler yaparak sahnelediği eserde batının Osmanlı’ya bakış açısına da yer veriliyor.

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Operanın konusu 16. yy. İstanbul’unda, Selim Paşa’nın sarayında geçiyor. Korsanlar tarafından kaçırılan Konstanze ve nedimesi Blonde, Paşa’ya satılarak, onun haremine kapatılıyorlar. Konstanze’nin nişanlısı Belmonte, uşağı Pedrillo’nun yardımıyla, iki kadını konaktan kaçırırken, konağın kâhyası, Osman’a yakalanıyorlar. Sevgililer en ağır cezayı beklerken, Selim Paşa onları bağışlıyor. Opera, bu finalle bitiyor.

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Eserin orkestra şefliğini Prof. Rengim Gökmen ve Prof. Winfried Müller, koro şefliğini ise Lybomira Aleksandrova üstlendi. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya’ya, kostüm tasarımı Şanda Zıpçı’ya, ışık düzeni ise Fuat Gök’e ait. Selim Paşa rolünde Okan Şenozan; Konstanze rolünde Esra Çetiner; Blonde rolünde Görkem Ezgi Yıldırım; Belmonte rolünde Arda Doğan; Pedrillo rolünde Ari Edirne; Osman rolünde Tuncay Kurtoğlu seyirci karşısına çıkıyor.

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