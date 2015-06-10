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'Saray'dan HDP'ye: Türkiye partisi boş iddia

Binali Yıldırım: Kardeşlik diyenlerin ne yaptığı ortada

10 Haziran 2015 00:49

Seçimlerin ardından sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan ilk tepki Binali Yıldırım’dan geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yıldırım, "Bakın ülkede kardeşliği, birliği ve beraberliği bugünlerde telaffuz edenlerin bölgede yaptıkları ortadadır" ifadesini kullandı. Yıldırım, “Türkiye partisi olmak gibi bir iddianın peşine düşmüşler, geçmiş sicillerini unutup geleceğe yönelip kardeşlikten bahsediyorlar. İtirazımız yok ama samimiyet lazım. Samimiyet olmadıktan sonra ülkede kardeşlik iddiası da boş bir iddiadan öteye geçemez” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan Yıldırım, HDP ve Eşbaşkan Selahattin Demirtaş’a tepki gösterdi. Türkiye partisi olma iddiasının boş bir iddia olduğunu ileri süren Yıldırım, “Daha düne kadar binlerce insanın ölümüne neden olanlar ve hayatının kaybolmasına, terör belasından yerlerinden yurtlarından olmasına sebep olanların bugün ağızlarından bal damlıyor” dedi. Yıldırım, Facebook sayfasından şunları söyledi:

 

Boş iddia

 

“Türkiye partisi olmak gibi bir iddianın peşine düşmüşler, geçmiş sicillerini unutup geleceğe yönelip kardeşlikten bahsediyorlar. İtirazımız yok ama samimiyet lazım. Samimiyet olmadıktan sonra ülkede kardeşlik iddiası da boş bir iddiadan öteye geçemez. Memleketin her köşesinde hizmetlerin izi var. Bakın ülkede kardeşliği, birliği ve beraberliği bugünlerde telaffuz edenlerin bölgede yaptıkları ortadadır. Yüksekova’ya havalimanı yapmaya karar verdik, temelini attık. Temeli atmamıza izin vermediler, şantiyeleri yaktılar, insanları tehdit ettiler. Ama dedik ki siz ne yaparsanız yapın biz oraya havalimanını yapacağız. Havalimanını yaptık. Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla açılışını yaptık. O bölgenin milletvekili Selahattin Demirtaş’a açık çağrı yaptık. Engellediniz, geciktirdiniz ziyanı yok, gelin hiç değilse vekili olduğunuz bu ilin bu onuruna, bu gururuna siz de ortak olun. Gelemediler, gelemezler bunlar samimi değiller.”

 

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