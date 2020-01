"Saray'daki 29 Ekim resepsiyonunun misafirleri koalisyonu konuştu"

Saray'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan Hürriyet yazarı Vahap Munyar, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki akşam yapılan resepsiyonda her karşılaştığımız, el sıkıştığımız isim 1 Kasım'da sandıktan ne çıkacağını konuştu" dedi.

Vahap Munyar, yazısında "Hemen her köşedeki tahminler de birbirine yakındı. Çoğu aynı görüşü paylaştı: “Sandıktan yine koalisyon çıkma olasılığı oldukça yüksek” ifadelerine yer verdi.

Vahap Munyar'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (31 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki günkü 13.40 İstanbul-Ankara uçağına binmek üzere saat 12.40’ta İstanbul Atatürk Havalimanı CIP Salonu’na girdim.

Salondaki yolcuların önemli bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen 29 Ekim Resepsiyonu’nun konuklarından oluştuğunu gördüm.

Salona girer girmez ilk karşılaştığım isim Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut oldu. “Diriliş Ertuğrul” dizisinin bazı oyuncularının yanından geçip oturacak yer bakarken Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar ile Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt’e denk geldim.

Sonrasında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Cansen Başaran Symes yanımıza geldi:

- Aynı yere, Cumhurbaşkanı’nın 29 Ekim Resepsiyonu’na gidiyoruz değil mi?

Soruya üçümüzden de olumlu yanıt aldıktan sonra takıldım:

- Cumhurbaşkanı’nın TÜSİAD’la pek yıldızı barışık olmuyor.

Çantasından davetiyenin güvenlik kartının arkasını gösterdi:

- Bakın kartta, “TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes” yazıyor. TÜSİAD Başkanı sıfatımla 29 Ekim Resepsiyonu’na ilk kez katılacağım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni de ilk kez göreceğim. Külliye’ye daha önce giden var mı?

Oktar, Öğüt ve ben aynı yanıtı verdik:

- İlk kez görmüş olacağız.

Ardından Öğüt’e Koza-İpek Grubu’na el konulmasına ilişkin TÜSİAD açıklamasını nasıl değerlendirdiklerini sorup, yanıtı beklemeden gerekçesini açıkladı:

- Neredeyse her gün açıklama bülteni yazar olduk. Bültenleri hazırlarken her kelimeyi dikkatli seçiyoruz. Ama ülkemizdeki gelişmelerle ilgili birşeyler de söylememiz gerekiyor.

Sonra Ekonomi Müdürümüz Sefer Levent’le yaptığı, “Siyasi hırsların bedeli ağır olur” başlıklı söyleşiye gönderme yaptı:

- O söyleşideki sözlerimin tümünün arkasındayım. Her kelimesi seçilerek söylenmiştir.

Resepsiyona İstanbul’dan katılan konukların çoğu 15.00 ve sonrasındaki uçak seferlerini tercih ederken, Symes biraz erken gidişini nasıl değerlendireceğini anlattı:

- Ankara’ya inince önce Anıtkabir’e gideceğim. Birkaç yıldır gitmiyordum.

Ankara’da resepsiyon öncesi buluştuğum Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanvekili Mehmet Doğanlar ve Mega Alüminyum’un patronu Murat Eraslan ile sohbet ederken Cansen Başaran Symes’in Anıtkabir’den attığı tweet’i baktım:

- Anıtkabir’de müthiş kalabalığın arasında 29 Ekim 2015 Cumhuriyet Bayramı hatırası...

Resepsiyonda karşılaşamadık. Anıtkabir izlenimini mesajla sordum:

- Anıtkabir’de her yaştan, Türkiye’nin her noktasından coşkulu insanlar vardı. İyi ki gitmişim...

O coşkuyu 13.40 İstanbul-Ankara uçağında da hissettik. Kaptan, Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıp Cumhuriyet Bayramı kutlaması anonsu yaptı, yolcular alkışla coşkusunu ortaya koydu.

Resepsiyonda her el sıkıştığım, karşılaştığım, 1 Kasım’ı sordu:

- Sandıktan ne çıkacak?

Hemen her köşede bu konu konuşulurken, yapılan tahminler de birbirine yakındı. Çoğu aynı görüşü paylaştı:

- Öyle anlaşılıyor ki sandıktan yine koalisyon çıkma olasılığı oldukça yüksek...

Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın