Saray'da yeni dönem, başörtülü koruma görevde

30 Ağustos Zafer Bayramı dün yurt genelinde kutlanırken Ankara’daki Anıtkabir törenlerinde ilkler yaşandı. Anıtkabir çevresi ve tören alanlarında güvenlik taramaları sabahın erken saatlerinde başladı. Kapalı alanlar ve şüpheli bölgelerde dedektör köpeklerle bomba araması yapıldı, özel cihazlarla radyoaktif taraması gerçekleştirildi.Tören nöbeti tutan Anıtkabir askerleri dışında hiçbir askerin silah taşımasına izin verilmedi. Törenler sırasında Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri arasında koyu takım elbiseli başörtülü bir kadın polis de vardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın beraberinde Aslanlı Yol’dan yürüyen protokolün geçişindeki güvenlik önlemleri de geçen yıldan çok farklı oldu. Geçmişte sivil kıyafetli yakın korumaların ölçülü şekilde yürüttüğü koruma görevini bu yıl ellerini tetikten hiç çekmeyen özel harekât polisleri ve CAT timleri teyakkuz halinde yaptı. Anıtkabir’in çatılarında ve riskli gördükleri tüm noktalarda konuşlanan özel harekât polisleri, ağır makineli silahlar, uzun menzilli dürbünler ve keskin nişancı tüfekleriyle güvenlik önlemi aldılar. Bazı özel harekât polisleri, ‘anti drone’ silahlar ve aksiyon kameraları olarak bilinen ‘GoPro’ taşıdılar. Anıtkabir çevresindeki zırhlı polis araçları, hava saldırılarına karşı da etkili olan ağır makineli silahla güvenlik önlemi aldı.

Saray'ın başörtülü koruması

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri sırasında Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri arasında koyu takım elbiseli türbanlı bir kadın polis de vardı.

Anıtkabir’in ziyaretçileri arasında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin yakınları ve gaziler de vardı. Anıtkabir’i dolduran vatandaşlar, Erdoğan ve devlet erkanını alkışladı. Erdoğan, daha sonra “Başkomutan” sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 30 Ağustos tebriklerini kabul etti. Erdoğan, devlet erkanı ve yabancı misyon şefleriyle tek tek tokalaştı.

Polis kepi altında ilk başörtüsü

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul’da sabah saat 09.30’da Taksim Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kadın polislerin türban kullanmasının serbest hale gelmesinin ardından, bir kadın emniyet müdürü törende kepinin altında aynı renk başörtüsüyle yer aldı.