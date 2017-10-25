Saray'da selde askeri araç devrildi: 1 asker kayıp (4)

VALİLİK: KAYIP ASKERİ ARAMA ÇALISMALARI SÜRÜYOR

Tekirdağ Valiliği, Saray İlçesi\'nde sele kapılan araçta kaybolan askeri arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"25.10.2017 Çarşamba günü İlimiz Saray İlçesi\'nde etkili olan yağış neticesinde, sel riski bulunan Saray İlçesi Kiremithane Deresi mevkiini kontrol etmek üzere 3\'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı\'ndan saat 11.30\'da bölgeye hareket eden 1 adet zırhlı personel taşıyıcı içerisinde bulunan 4 askeri personel, 2 emniyet görevlisi ve 1 sivil vatandaşımız, bölgede incelemelerde bulunurken, Kiremithane Deresi mevkiinde köprü üzerinde sel suyuna kapılmış olup, 3 askeri personel, 2 emniyet görevlisi ve 1 sivil vatandaşımız araç içinden çıkmayı başararak yüksek bir yere sığınmışlardır. Daha sonra bulundukları yerlerden AFAD ekipleri tarafından kurtarılmış olup, Çerkezköy Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınmışlardır. Ancak aynı olayda sel suyuna kapılan 1 askeri personelimiz halen kayıp olup, arama kurtarma çalışmaları AFAD ekipleri ve Deniz Polisi tarafından sürdürülmektedir.\"