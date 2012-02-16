Sarayda seks iddiasına Bakan'dan yanıt: Kutsal emanetlerle bir ilgisi yok

T24 - Bakan Günay, Topkapı Sarayı'nda bazı çalışanların cinsel ilişki yaşadıklarına ilişkin haberle ilgili ''Kutsal emanetler bölümüyle ilgisi yok, aynı avlu içerisinde bile değil. Bu yaklaşık 1.5 ay önce bize gelen bir olay. Gazetenin yazdığı gibi açık bir olay yok. Şüphe sadece, somut bir olay yok.''

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü toplantı salonunda ''Türkiye'de Kültür ve Turizm Verileri 2002-2011'' kitabının tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''7 yıldızla ilgili bir çalışma söz konusu mu?'' sorusunu ise Günay, şöyle yanıtladı, ''Şu an öyle bir çalışmamız yok. 5 yıldız var, özel belge var, aile standartlarımız var. 7 yıldız bir piyasa aldatmacası. Dünyada da böyle bir sınıflandırma yok'' dedi.

Günay, toplantının ardından bugün basında yer alan Topkapı Sarayı'nda kutsal emanet odası ve harem girişinin de olduğu 3'üncü avludaki bir odada bir personel ve kadın temizlik işçisinin uygunsuz yakalandığına ilişkin habere ilişkin şunları söyledi:

''Kutsal emanetler bölümüyle ilgisi yok, aynı avlu içerisinde bile değil. Bu yaklaşık 1.5 ay önce bize gelen bir ihbar. Gazetenin yazdığı gibi açık bir olay yok. Şüphe sadece, somut bir olay yok.

Ama şüphe üzerine bundan 1.5 ay önce gereken önlemler alınmış. Birisi temizlik işçisi bir şirket elemanı ve şirketine iade edilmiş, diğerinin de yeri değiştirilmiş Topkapı'dan çıkarılmış. Katiyen kutsal emanetler bölümüyle aynı avlu içerisinde bile değil. İstanbul'la ilgili çok güzel bir girişim yaparken, 1.5 ay önceki olayın haber yapılmasını doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum.''