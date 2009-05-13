Saray'da düğün telaşı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, en önemli nikah törenine hazırlanıyor. Bugüne kadar çok sayıda nikah kıyan Topbaş, 27 Haziran'da bu kez küçük oğlu Ömer Topbaş için cübbe giyecek.



Akşam gazetesinin haberine göre; Saray Muhallebileri'nin sahibi olan Kadir Topbaş'ın küçük oğlu Ömer Topbaş, 27 Haziran'da Hacı Sayid Baklavaları'nın sahibi Burhan Dinçerler'in üç çocuğundan en büyüğü olan Göksu Dinçerler ile dünyaevine giriyor. Ömer Topbaş, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 3 yıl önce mezun oldu. Bazı özel üniversitelerde Pi Gastro adıyla hizmet veren kafeterya zincirini yönetiyor. Müstakbel eşi Göksu Dinçerler de, Yeditepe Üniversitesi işletme mezunu. Henüz çalışmıyor. Topbaş da Dinçerler de 24 yaşında.



Topbaş ve Dinçerler'in nikahına aralarında işadamı, sanatçı ve siyasetçilerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişi davet edildi. Ömer Topbaş'ın, damatlığını Cacharel, Pierre Cardin, U.S. Polo markalarının Türkiye ve bölgesel lisansörü Aydınlı Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın hazırladığı öğrenildi.



Erkek tarafının şahidi Erdoğan



Çok sayıda seçkin davetlinin yer alacağı nikaha Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, o tarihte yurtdışı programı olması nedeniyle katılamayacak. Ömer Topbaş'ın şahitliğini ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.



Üç nikahı da kıymış olacak



Kadir Topbaş ise Ömer Topbaş ile birlikte üç çocuğunun nikahını da kendisi kıymış olacak. Beyoğlu Belediye Başkanı iken kızı Kübra'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında büyük oğlu Hüseyin Topbaş'ın nikahını kıyan Kadir Topbaş, şimdi de küçük oğlu Ömer için hazırlık yapıyor.



Ortak tutkuları tenis



Ömer Topbaş-Göksu Dinçerler çifti ortak arkadaşları sayesinde tanıştı. İkilinin arasındaki tek sorun tuttukları takım. Damat Fenerbahçeli, gelin ise koyu bir Galatasaraylı. En büyük ortak yanları tenis oynamayı çok seviyor olmaları.



