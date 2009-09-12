Saray'da 4 gün aradan sonra yine evleri su bastı

Sabah başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, Kambursögüt Deresi’nin su
seviyesini yükseltti. Galata Köprüsü’nün çevresindeki daha önceden zarar gören
evleri 4 gün aradan sonra yeni su bastı. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
ekipler ve jandarma ekipleri, Kiremithane mevkii ile Kambursöğüt mevkiinde dere
yatağına yakın uzaklıktaki evlerde yaşayanları tek tek uyardı. Saray Belediyesi
ise hoparlörden sık sık anons ederek sel baskınlarına karşı uyarı yaptı. İlçe
girişi ve çıkışlarında yağış nedeniyle bazı yollarda biriken sular, araç
sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu.
İlçeye bağlı Güngörmez Köyü’nde de sel baskınlarına karşı önlemler alındı.
Köy camiinden anons edilerek dikkatli ve duyarlı olunması istendi. Köy Muhtarı
Sedat Perver, yağış için tedbir aldıklarını dere kenarında bulunan ev
sahiplerini uyardıklarını söyledi. Selde çöken Laladere Köprüsü nedeniyle
Bahçeköy ve Kıyıköy’e tekrar ulaşımın yapılabilmesi için Karayolları ekipleri
piknik alanı içerisinde yeni bir geçici köprü çalışması yapıyor. Hava şartları
nedeniyle çalışmada zorlanan ekipler, geçici köprünün 24 saat içinde açılacağını
belirtti.