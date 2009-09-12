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Saray'da 4 gün aradan sonra yine evleri su bastı

12 Eylül 2009 19:36

Tekirdağ’ın Saray İlçesi'nde aralıklarla devam eden yağmur, Kambursöğüt Deresi’nin su seviyesini yükseltti. Derenin tekrar taşması sonucu daha önce zarar gören evleri yeniden su bastı.

Sabah başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, Kambursögüt Deresi’nin su seviyesini yükseltti. Galata Köprüsü’nün çevresindeki daha önceden zarar gören evleri 4 gün aradan sonra yeni su bastı. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri, Kiremithane mevkii ile Kambursöğüt mevkiinde dere yatağına yakın uzaklıktaki evlerde yaşayanları tek tek uyardı. Saray Belediyesi ise hoparlörden sık sık anons ederek sel baskınlarına karşı uyarı yaptı. İlçe girişi ve çıkışlarında yağış nedeniyle bazı yollarda biriken sular, araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu.

İlçeye bağlı Güngörmez Köyü’nde de sel baskınlarına karşı önlemler alındı. Köy camiinden anons edilerek dikkatli ve duyarlı olunması istendi. Köy Muhtarı Sedat Perver, yağış için tedbir aldıklarını dere kenarında bulunan ev sahiplerini uyardıklarını söyledi. Selde çöken Laladere Köprüsü nedeniyle Bahçeköy ve Kıyıköy’e tekrar ulaşımın yapılabilmesi için Karayolları ekipleri piknik alanı içerisinde yeni bir geçici köprü çalışması yapıyor. Hava şartları nedeniyle çalışmada zorlanan ekipler, geçici köprünün 24 saat içinde açılacağını belirtti.

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