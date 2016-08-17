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Sarayburnu açıklarında Sahil Güvenlik'e ait bot alabora oldu; 3 şehit!

Sahil güvenlik botuyla çarpışan bayrağı ve ismi belli olmayan yük gemisi yoluna devam etti

17 Ağustos 2016 12:16

Karadeniz yönüne giden bir yük gemisi saat 08.00 sıralarında Sarayburnu açıklarında seyreden Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. çarpışmanın etkisi ile içinde görevli askerlerin bulunduğu Sahil Güvenlik botu alabora oldu ve burnuna kadar battı. Kazada yaralanan 6 mürettebattan 3'ü kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 

Bu arada henüz bayrağı ve ismi belli olmayan yük gemisi yoluna devam etti. Alabora olan Sahil Güvenlik botuna yardım için  ilk önce çevrede bulunan balıkçı tekneleri yanaştı daha sonra  Kıyı Emniyeti kurtarma botu tekneyi  batmaması için bağladı. Kurtarma çalışmalarının ardından geminin 6 sağ olarak personeli kurtarıldı. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sarayburnu sahile gelerek Sahil Güvenlik botunun alabora olmasıyla ilgili ilk açıklamasında  "Şu ana kadar 3 mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Diğer 3 kişinin de sağ olarak kurtarılması için çaba sarf ediliyor" dedi. Vali Şahin'in açıklamasının ardından çalışmalar sürdü ve denizdeki 3 mürettebat da kurtarıldı. 6 mürettebat, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altındaki 6 mürettabattan 3'ü şehit oldu.

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Sahil GüvenlikSarayburnuBotYük gemisiMarmara Denizi

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