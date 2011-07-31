-''SARAYBOSNA'NIN KALBİ'' MARKOVİCS'İN SARAYBOSNA (A.A) - 30.07.2011 - 17. Saraybosna Film Festivali'nde ödül sahipleri belli oldu. Türkiye'den ''Kırık Midyeler''in de katıldığı uzun metrajlı film yarışmasında ''Saraybosna'nın kalbi'' ödülünü Avusturyalı yönetmen Karl Markovics'in ''Atmen'' (Nefes Almak) filmi aldı. Avrupa'nın önemli film festivallerinden biri olarak gösterilen ve 22 Temmuz'da başlayan, 44 ülkeden 220 filmi izleyiciyle buluşturan 17. Saraybosna Film Festivali, Halk Tiyatrosu'nda yarışma sonuçlarının açıklanmasıyla sona erdi. Törene, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç, Hırvatistan Devlet Başkanı Ivo Yosipoviç, Amerikalı ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt ile yerli ve yabancı çok sayıda sinemacıyla basın mensubu katıldı. Ödüllerin üç farklı kategoride dağıtıldığı festivalde, ''belgesel film'' dalında gösterilen 18 film arasında ödülü Bosna Hersekli yönetmen Necat Begoviç'in tamamen cep telefonu ile çekilen ''Mobitel'' (Cep telefonu) adlı filmi aldı. Festivalde Türk ve Alman ortak yapımı, yönetmenliğini İmre Azem'in yaptığı ''Ekümenopolis-Ucu Olmayan Şehir'' adlı film belgesel dalda ''insan hakları ödülü''ne layık görüldü ''Kısa metrajlı film'' kategorisinde 6 ülkeden yarışan 11 film arasında ödülü, Hırvatistanlı yönetmen Dalibor Mataniç'in ''Mezanin'' filmi aldı. -''SARAYBOSNA'NIN KALBİ''Nİ ''ATMEN'' FİLMİ ALDI Yönetmenliğini Seyfettin Tokmak'ın, senaryosunu Kenan Kavut'un yazdığı ''Kırık Midyeler'' filminin de yarıştığı "Uzun Metrajlı Film" kategorisinde yer alan 10 sinema yapıtından, en iyi film olarak Avusturyalı yönetmen Karl Markovics'in ''Atmen'' filmi ödüle layık görüldü. Bu film, 25 bin avroluk ödül ile festivalin sembolü olan ve anlamlı ödül olarak nitelendirilen ''Saraybosna'nın Kalbi''ni de kazandı. En iyi kadın oyuncu dalında ise ödülü Romanyalı oyuncu Ada Condeescu, festivalde gösterilen ''Loverboy'' filmindeki rölüyle aldı. Festivalin en iyi erkek oyuncusu ise ''Saraybosna'nın Kalbi''ni kazanan ''Atmen'' filminde rol alan Thomas Shubert oldu. -JOLİE'Yİ DUYGULANDIRAN ÖDÜL- Ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye de ''Saraybosna'nın Fahri Kalbi'' ödülü verildi. Jolie'ye ödül veren festivalin organizatörü Mirsad Purivatra, kendisinin sanat dünyasındaki önemini vurguladı. Ödülü alan Jolie ise kendisinin ayakta dakikalarca alkışlanması üzerine duygulu anlar yaşayarak, ''Teşekkür ederim, ağlamaya başlayacağım'' dedi. Aldığı ödül nedeniyle onur duyduğunu ifade eden Jolie, yönetmen olarak çalışmaya başladığı ilk filme kadar (Geçen yıl çekimini yaptığı ve Bosna'daki savaşı anlatan Kan ve Bal Ülkesinde) Bosna-Hersekli oyuncular kadar yetenekli ve disiplinli sanatçılarla karşılaşmadığını kaydetti.