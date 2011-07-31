-SARAYBOSNA'DA JOLIE VE PITT SÜRPRİZİ SARAYBOSNA (A.A) - 30.07.2011 - Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie ve Brad Pitt, 17. Saraybosna Film Festivali'nin kapanış programına katılarak sevenlerine sürpriz yaptı. Bosna'nın yaşadığı acı savaşın izlerini yok etmek ve kenti yeniden sanatla buluşturmak isteyen sanatçıların girişimiyle 1995 yılında başlatılan Saraybosna Film Festivali'nin 17.'si, bugün düzenlenen ödül töreniyle sona eriyor. 44 ülkeden 220 filmi izleyiciyle buluşturan festivalin kapanış programına katılan sanatçılar, halk tiyatrosu önünde kırmızı halıdan geçtiler. Kırmızı halıdan en son geçen Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie ve Brad Pitt, sevenlerine sürpriz yaptı. Programa katılacakları birkaç saat öncesinden açıklanan Jolie ve Pitt'i karşılarında gören Saraybosnalılar, büyük sevgi gösterisinde bulundu. Angelina Jolie, bu sırada kendisini ve Brad Pitt'i alkışlayan bir hayranının yanına giderek, kucağındaki bebeği bir süre sevdi. Jolie, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, Saraybosna'ya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu kentin acılarını hep birlikte saracaklarını kaydetti. Jolie ve Pitt, daha sonra festivalin ödül töreninin yapılacağı salona geçti. Angelina Jolie, Bosna-Hersek'teki savaşla ilgili ''Kan ve Bal Ülkesinde'' adlı geçtiğimiz yıl bir film çekmişti.