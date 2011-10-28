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Dünya

Saraybosna'da ABD Büyükelçiliği'ne saldırı SARAYBOSNA (A.A)

28 Ekim 2011 20:25

-Saraybosna'da ABD Büyükelçiliği'ne saldırı SARAYBOSNA (A.A) - 28.10.2011 - Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da silahlı bir saldırgan, ABD Büyükelçiliği'ne ateş ediyor. Saraybosna'nın en merkezi yerlerinden Mesa Selimoviç Bulvarı'nda silahlı bir saldırgan, aniden ABD Büyükelçiliği binasına ateş etmeye başladı. Silahlı saldırının başlamasının ardından güvenlik güçleri, trafiği durdurarak çevrede geniş önlemler aldı. Sivillerin yaklaştırılmadığı bölgede, saldırganın zaman zaman ateş etmeye devam ettiği görülüyor. Çok sayıda polisin sevk edildiği bölgede, 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı öğrenildi. Saldırganın etkisiz hale getirilmesi için polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

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