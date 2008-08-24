Saraybosna Film Festivali sona erdi

14. Saraybosna Film Festivali'nde en iyi film ödülünü Hırvat yönetmen Goran Rusinovic'in "Buic Riviera" adlı filmi kazandı.



Nuri Bilge Ceylan'ın başkanı olduğu festival jürisi, Bosna-Hersek'li yazar Miljenko Jergovic'in romanından uyarlanan ve 1992-95 savaşı sırasında Bosna-Hersek'i terk ederek yeni bir hayata başlamak için ABD'ye giden biri Müslüman diğeri Sırp iki göçmenin hikayesini anlatan filmi, 25 bin avroluk "Saraybosna'nın Kalbi" ödülüne layık gördü. Bu filmdeki rolleri ile Leon Lucev ve Slavko Stimac en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken, en iyi kadın oyuncu ödülünü yönetmen Hüseyin Karabey'in "Gitmek- My Marlon and Brando" filmindeki oyunu ile Türk oyuncu Ayça Damgacı aldı.