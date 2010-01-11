Saray verseniz oraya dönmeyiz

Gördes'e giderek Romanlara 'geri dönün' çağrısı yapan Selendi Belediye Başkanı, 'Biz bir bütünüz' dedi. Ancak Romanların yanıtı 'Saray verseniz dönmeyiz' oldu.



Sürgün edilen Romanlara Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, ‘Geri gelin, Selendi halkı sizi bekliyor’ mesajı götürdü. Ancak Romanlar ‘Selendi halkından ürküyoruz’ diyerek bu isteği geri çevirdi. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, birçok Selendili de bu talebin Belediye Başkanı’nın kendini aklama projesi olarak değerlendirerek Romanları geri istemediklerini yineledi.



Manisa’nın Selendi ilçesinde Romanlarla bölge halkı arasında yaşanan kavga kısa sürede kitlesel bir çatışmaya dönüşerek Romanlara linç girişimine kadar uzanmıştı. Selendi’den sürgün edilen 13 aileden sekizi Gördes’de kısa süreli zorunlu misafirlikten sonra Salihli’ye yerleştirildi. Gördes’te kalan ailelere de ‘geri dönün’ mesajı götürüldü. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, MHP Manisa Milletvekilleri Mustafa Enöz, Erkan Akçay ve Ahmet Orhan’dan oluşan bir heyet dün önce Selendi’ye gitti. MHPli Ekinci, Selendi’de meydana gelen olaylarla ilgili, “Onarılması gereken bir hadise meydana gelmiştir. Devlet, siyaset ve toplum bu onarmayı yapacaktır” dedi. Ekici, olayların daha fazla abartılmaması gerektiğini de savundu.





Oyuncakla beklediler



MHP’li heyetin Selendi’ye gelişi sırasında, Selendi’den sürgün edilen üç Roman çocukla aynı okulda okuyan bazı minik öğrenciler de arkadaşlarını geri istedikleri söyledi. Roman çocuklar için alınan kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve hediyeler Salihli’ye gönderildi. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından karşılanan heyet, daha sonra Gördes’e giderek, geride kalan ailelere ‘geri dönün’ mesajı iletti.



Selendi Belediye Başkanı Savaş, Gördes’te yaptığı konuşmada, ‘Roman ailelerle kardeş olduklarını, Roman kardeşleri olmadan yaşayamayacaklarını, hatıralardan ayrı kalamayacaklarını’ belirtti. “Romanlarla biz bütünüz” diyen başkan Savaş, “Bütünün bir parçası Gördes’teyken, biz Selendi’de olamayız” dedi.



Ancak ne Romanlar bu teklife olumlu bir cevap verdi, ne de Selendililer. Halen Gödes’te bekleyen Romanlardan Ercan Koca, Selendilere küsmediğini ancak zararları için davacı olacağını söyledi: “Bana saray da verseler Selendi’ye dönmem artık. Onlardan ürktüğüm için geri dönmem. Selendililere küs değilim ama dava açmaktan vazgeçmeyeceğim. Belediye başkanı kendini kurtarmak için buraya geldi.”





‘Gelmelerini istemem’



Selendi’den göç edenlerden Hüseyin Koca da, “Bize geri dönün diyor ama biz kararımızı verdik, geri dönmeyeceğiz” dedi.



Selendi’nin önde gelenlerinden emekli imam İbrahim Dönmez, Romanlar hakkındaki düşüncelerini şöyle anlattı:



“Romanlar zaten buraya gelmeyeceklerdir. Zaten gelirlerse de artık eski huzur olmaz burada. Ben de gelmelerini istemem. Bu insanlar güvenilmezler. Çalıyorlar, çırpıyorlar. Evimi, ocağımız, tarlamı bunlara emanet edemem. Her şey olmuş bitmiş, belediye başkanı oraya neden gidiyor? Selendi’nin adını temizlemek, kendi adını aklamak için gidiyor.”



Selendi’ye giden İzmir Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Çıstır da sağduyu çağrısı yaparak, ilçede halkla ve yöneticilerle toplantılar yapıldığını belirtti.