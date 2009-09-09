Şarap kadınlarda cinsel gücü arttırıyor

Bilimsel bir araştırmada bir ya da iki kadeh kırmızı şarabın kadınlarda libidoyu artırabileceği belirlendi.



Araştırmacılar az miktarda kırmızı şarap içen kadınlarda cinsel arzu düzeyinin başka alkollü içki içenler ya da içki kullanmayanlara kıyasla daha yüksek olduğunu belirledi.



Bir grup İtalyan doktor tarafından yapılan araştırmada elde edilen bu sonuca getirilen açıklamalardan biri de kırmızı şarabın içindeki kimyasal bileşimlerin vücudun kilit bögelerine kan akışını artırması ve bu nedenle cinsel arzuların da artması.



Araştırmacılar, “Her ne kadar bu bulguya ihtiyatlı bakmak gerekiyorsa da, araştırma kırmızı şarap tüketimi ile daha iyi cinsel yaşam arasında potansiyel bir bağ bulunduğuna işaret ediyor” dediler.



Kırmızı şarap ve kadınların cinselliğinin ele alındığı ilk proje olarak tanımlanan araştırmada Floransa Üniversitesi doktorları yaşları 18 ile 50 arasında değişen 800 kadını incelediler.



Cinsel sağlık açısından herhangi bir sorunu olmayan kadınlar düzenli olrak günde bir ya da iki kadeh kırmızı şarap içenler, günde bir kadehten daha az ve değişik renklerde şarap içen kadınlar ve içki kullanmayan kadınlar olmak üzere üç gruba ayrıldılar.



Günde iki kadehten fazla içenler ise sarhoşluğun sonuç üzerinde yarataması olası sağlıksız etikleri ortadan kaldırmak amacıyla araştırmanın dışında tutuldu.



Araştırmaya katılan kadınların tümü kadınlarda cinsel sağlığın değerlendirilmesi amacıyla kullanılan Dişi Cinsel İşlev Endeksi adlı anketi doldurdu.



Ankette 19 soru bulunuyor ve verilen yanıtlara göre bu sorulardan en az iki en çok da 36 puna elde edilebiliyor. Alınan puan ne kadar yüksek olursa cinsel işlerliğin de o kadar iyi olduğu anlamına geliyor.



Kırmızı şarap içenlerin toplam ortalaması 27.3 puan olurken, daha az içenlerin 25.9 ve hiç içmeyenlerin ise 24.4 olduğu ortaya çıktı.



Araştırmanın sonuçlarını “Journal of Sexual Medicine” dergisinde yayımlayan araştırmacılar özellikle de kırmız şarap içen kadınların diğer iki gruptaki kadınlardan daha yaşlı olduğu ve yaşlandıkça cinsel arzuların azaldığına dair yaygın bir görüş olduğu gerçeği de göz önüne alındığında bu sonuçların çok çarpıcı olduğunu söylüyorlar.