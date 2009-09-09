Şarap kadınlarda cinsel gücü arttırıyor

Bilimsel bir araştırmada bir ya da iki kadeh kırmızı şarabın kadınlarda libidoyu artırabileceği belirlendi.
Araştırmacılar az miktarda kırmızı şarap içen kadınlarda cinsel arzu
düzeyinin başka alkollü içki içenler ya da içki kullanmayanlara kıyasla
daha yüksek olduğunu belirledi.
Bir
grup İtalyan doktor tarafından yapılan araştırmada elde edilen bu
sonuca getirilen açıklamalardan biri de kırmızı şarabın içindeki
kimyasal bileşimlerin vücudun kilit bögelerine kan akışını artırması ve
bu nedenle cinsel arzuların da artması.
Araştırmacılar, “Her
ne kadar bu bulguya ihtiyatlı bakmak gerekiyorsa da, araştırma kırmızı
şarap tüketimi ile daha iyi cinsel yaşam arasında potansiyel bir bağ
bulunduğuna işaret ediyor” dediler.
Kırmızı şarap ve
kadınların cinselliğinin ele alındığı ilk proje olarak tanımlanan
araştırmada Floransa Üniversitesi doktorları yaşları 18 ile 50 arasında
değişen 800 kadını incelediler.
Cinsel sağlık açısından herhangi
bir sorunu olmayan kadınlar düzenli olrak günde bir ya da iki kadeh
kırmızı şarap içenler, günde bir kadehten daha az ve değişik renklerde
şarap içen kadınlar ve içki kullanmayan kadınlar olmak üzere üç gruba
ayrıldılar.
Günde iki kadehten fazla içenler ise sarhoşluğun
sonuç üzerinde yarataması olası sağlıksız etikleri ortadan kaldırmak
amacıyla araştırmanın dışında tutuldu.
Araştırmaya katılan
kadınların tümü kadınlarda cinsel sağlığın değerlendirilmesi amacıyla
kullanılan Dişi Cinsel İşlev Endeksi adlı anketi doldurdu.
Ankette
19 soru bulunuyor ve verilen yanıtlara göre bu sorulardan en az iki en
çok da 36 puna elde edilebiliyor. Alınan puan ne kadar yüksek olursa
cinsel işlerliğin de o kadar iyi olduğu anlamına geliyor.
Kırmızı
şarap içenlerin toplam ortalaması 27.3 puan olurken, daha az içenlerin
25.9 ve hiç içmeyenlerin ise 24.4 olduğu ortaya çıktı.
Araştırmanın
sonuçlarını “Journal of Sexual Medicine” dergisinde yayımlayan
araştırmacılar özellikle de kırmız şarap içen kadınların diğer iki
gruptaki kadınlardan daha yaşlı olduğu ve yaşlandıkça cinsel arzuların
azaldığına dair yaygın bir görüş olduğu gerçeği de göz önüne
alındığında bu sonuçların çok çarpıcı olduğunu söylüyorlar.