Şarap için diplomatik atak

160 milyar Euro'luk şarap piyasasına yön verme gücüne sahip Dünya Bağ ve Şarap Kongresi'nin 35'incisine 2012'de ev sahipliği yapmak üzere Türkiye başvuru yaptı.





Kamuoyunda "İçkiye yasak mı geliyor" tartışmaları sürerken Türkiye, 160 milyar Euro'luk şarap pazarına yön veren Dünya Bağ ve Şarap Kongresi'ne talip oldu. Başvuruya, Dışişleri Bakanlığı da destek verdi.

Sabah'ın haberine göre; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Kazım Çalışkan, 2012'de gerçekleştirilecek 35. Dünya Bağ ve Şarap Kongresi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü söyledi. Çalışkan, "Uluslararası çaptaki bu kongrenin ülkemizde yapılması için aday olduk" dedi.



Dışişleri mektup gönderdi



Dışişleri Bakanlığı, Kongre'nin Türkiye'de yapılması için 43 üyesi bulunan Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü'ne mektup yazarak başvuru sürecini başlattı. Kongre, gerek bağ alanları, ülke şarapçılığı ve üzüm sektörünün tanıtımı ile bilimsel çalışmaların sunumu, gerekse ülkenin tarihsel ve kültürel zenginliğinin tanıtımı açısından yapıldığı ülkeye büyük avantajlar sağlıyor. Çankaya Köşkü'nde verilen yemek ve davetler ile Türkiye'nin yurtdışındaki temsilcilikleri ve büyükelçiliklere alınan şarapların markalarını Dışişleri Bakanlığı ekibi belirliyor.



160 milyar euroluk pazar



Şarap Sanayicileri Derneği verilerine göre, şarabın dünyada 160 milyar Euro'luk pazar payı var. Türkiye'nin şarap ihracatı da yaklaşık 15 milyon dolara ulaşıyor. Şarap turizmi de günümüzde değeri artan ve hızla gelişen bir alan oldu.

Şaraplarıyla ünlü pek çok ülke, bu avantajı kullanarak, turizm sektöründe yüksek gelire ve ziyaretçi sayısına sahip oluyor.

Türkiye, Bakanlar Kurulu Kararı ile 1940'da üye olduğu Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü'nden 1961'de ayrıldı. Daha sonra 1975'te tekrar üye oldu. Türkiye 2003'e kadar Bağcılık ve şarapçılık konusunda bilimsel, teknik, teknolojik ve hukuki bakımından uluslar arası yetkinliğe sahip olan örgütle ilişkileri TEKEL Genel Müdürlüğü'nce yürüttü.

Örgütün düzenlediği Dünya Bağ ve Şarap Kongresi her yıl üye ülkelerden birinde yapılıyor. Türkiye, 2001'de Paris'te imzalanan Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü'nün Kuruluş Anlaşmasına da imza attı.

