Saran aday olacak mı?

F.Bahçe'de bir dönem yöneticilik yapan ve başkan Aziz Yıldırım ile ters düştükten sonra görevden ayrılan Sadettin Saran, geleceğe yönelik plan ve projesini açıkladı. Sadettin Saran bu Mayıs ayında olmasa da ilerleyen dönemde başkanlığı düşünüyor.



Kulüpten ihraç edildikten sonra yasal olarak hakkını aradığını ve yargıda aklandığını dile getiren Saran, dünya kulübü olmayı hedefleyen camiada başkanlık için kendisine gösterilen teveccühü değerlendireceğini söyledi. Hürriyet gazetesine konuşan Saran, ekibindeki insanların her dediğini yapacak değil, oturup fikir verecek, dalkavukluk yapmayacak insanlardan oluştuğunu dile getirdi.



Mahkemeyi kazanıp, Fenerbahçe’ye geri döndünüz, düşünceleriniz?



Alınan kararın Fenerbahçe için bir milat olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Türk toplumunun vazgeçilmez bir kurumudur, adalet ve toplumla ilgili tüm mekanizmalar orada da çalışıyor. Şahsen bu kararın kulübün geleceği adına son derece önemli ve anlamlı olduğu görüşündeyim. Fenerbahçe’de her isteyenin kendi kurallarını ve yasalarını işletemeyeceğini gösteren önemli bir olgudur. Dünya kulübü olacak olan camiada "Ben istediğimi atarım" zihniyetinin önüne geçen bir karar. Bundan sonra da demokratik bir kurum olacağına inanıyorum.



Şadan Kalkavan adaylığını açıkladı. Sizde Fenerbahçe Başkanlığına aday olacak mısınız?



Şadan Kalkavan beyin adaylığı hayırlı olsun. Bunu gazetelerden öğrendim. Fenerbahçe gerçekten dünya kulübü olacaksa, bir değil bir kaç aday olması lazım. Kulüpten ihraç edilmek beni üzdü. İftiraya uğramak kolay birşey değil. İnsanın böylesine haksızlığa tahammül etmesi kolay değil. Kırılmadım desem yalan olur. Yeri geldi, başkanlık ile ilgili fikirden vazgeçmeyi düşündüğüm günler oldu. Bir çok insan teveccüh gösterirken bunları değerlendirdim.



Yasal olarak aklanmak beni çok mutlu etti. Dünya kulübü kişilerle değil, ekiplerle oluyor. Bu saatten sonra kulübe yönetici olmayı düşünmem, direkt başkan adayı olarak ortaya çıkarım. Sırf aday olmak için de aday olmayı düşünmüyorum. Başkan olmak önemli değil, önemli olan başarılı başkan olmaktır. Önümüzdeki aylar ne getirir bilemiyorum.



Başkanlığı düşündüğüm günden bu yana ekibimi oluşturmak için çalışıyorum. Bu ekipdekiler her dediğini yapacak değil, oturup fikir verecek, dalkavukluk yapmayacak insanlardan oluşuyor. Yargıtaydan dolayı bu sene mayısta olmayabilir ama ileride mutlaka olacak. Bir dönem kırıldığım için maçlara gitmedim. Ama maçları televizyondan kaçırmıyorum.



Fenerbahçe’de son dönemde yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?



Yönetimin son dönemler birçok hatası var. Bence en büyük hata Zico’nun gönderilmesiydi. Bu olacak iş değildi. Ama olan olmuş, artık Aragones’in arkasında durmak lazım. Zico bugün burada olsaydı, futbolcular ona alışmıştı, o Türkiye’yi tanımıştı. Çok güzel bir diyalog oluşmuştu. Niye gittiler dendiği zaman da parasal konuda anlaşılmadığı dile getiriliyor.



Halbuki Zico bunu yalanladı ve işine karışıldığı için ayrıldığını belirtti. Eğer Zico gitmeseydi, F.Bahçe çok daha iyi noktada olurdu. Aurelio’nun gitmesi çok büyük hata. Tuncay’ın bedava gitmesi bir başka hata. Bu sene yapılan transferleri geçen yılla mukayese edince beğenmiyorum.



Turnuva bizim ülkemizin gururu



Sadettin Saran, Uluslararası TRT-Radyospor Turnuvası’nın Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Ünlü kulüplerin ülkemizi tercih etmesinin ekonomimize katkı sağladığını dile getiren Saran, "Turnuvayı bu yıl 7. kez organize ediyoruz. Tüm şirketlerimizde yapılan bir projeler içinde önemsediğim ve şahsen ilgilendiğim bir turnuva. Bu hem Antalya, hem Türkiye için önemli bir olay. Burada Antalya’daki turizimcilerin başarısı da var. Sayın Antalya valimizden de bu konuda destek aldık. Bizim de bu çorbada tuzumuz olduğu için çok mutluyuz" dedi.