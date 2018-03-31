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Şarampole yuvarlanan otomobil alev alev yandı: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanıp, alev alan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı

31 Mart 2018 16:49

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanıp, alev alan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı. 
İnegöl’den Bursa’ya giden Nihat E. (27) yönetimindeki 01 BY 222 plakalı otomobil, Ümitalan rampasında sürücünün kontrolünden çıkıp, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre sonra duran otomobilden fırlayan sürücü Nihat E. ile yanındaki aracın sahibi arkadaşı Fehmi G. (37) ağır yaralandı.
Kazanın ardından alev alan otomobile ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev topuna dönen aracın sahibi Fehmi G., çevredekilere, “Bu araba benim mi?” diye sordu.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.

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