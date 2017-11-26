Şarampole yuvarlanan kamyonetinin sürücüsü öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Kemer ilçesinde şarampole yuvarlanan narenciye yüklü kamyonetin sürücüsü 55 yaşındaki Mehmet Bayar, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D400 karayolu Kemer yakınlarındaki Beycik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Finike’den Antalya yönüne giden Mehmet Bayar yönetimindeki 07 GBR 56 plakalı narencciye yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför mahallinden fırlayıp, aracın altında kalan Mehmet Bayar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Vinç yardımıyla kaldırılan kamyonetin altından çıkarılan Bayar\'ın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi’ne, buradan da otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Kaza nedeniyle kapanan Kemer- Kumluca karayolu, yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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