Sarah Thomas, Super Bowl'da görev yapan ilk kadın hakem olacak

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Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonunu belirleyen ve dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından olan final maçı Super Bowl'un hakem ekibinde bu sene ilk kez bir kadın olacak.

Sarah Thomas, 7 Şubat'ta Tampa'da oynanacak maçın 7 hakeminden biri olarak görev yapacak. NFL Futbol İşlemleri Başkan Yardımcısı Troy Vincent, karşılaşmada yer alacak hakemleri "en iyilerin en iyileri" olarak nitelendirdi.

"Sarah Thomas, ilk kadın Super Bowl hakemi olarak bir kez daha tarihe geçti" diyen Vincent, "Gösterdiği üst düzey performans ve mükemmeliyete bağlılığı ona bu fırsatı sundu. Sarayı hakketiği bu onur için kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sarah Thomas, 2 sene önce de bir play-off karşılaşmasını yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçmişti.