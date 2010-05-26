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Spor

Saracoğlu'nu yakan 7 taraftar tutuklandı

Trabzonspor maçı arından Fenerbahçe tribünlerini yaktıkları gerekçesiyle 7 taraftar tutuklandı.

26 Mayıs 2010 03:00

T24 - Trabzonspor ile sahasında karşılaşan, 2-2 berabere biten maçın ardından şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'nin stadı Şükrü Saracoğlu'nda maç sonrası tribünleri yaktıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.





Maç sonrası şampiyonluğu yitirmelerine üzülerek Şükrü Saracoğlu Stadı'nda olay çıkaran, stadı yakan ve polis kameralarnınca tespitlerinin ardından gözaltına alınan 10 kişiden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi.


Cumhuriyet Savcısı'nca ifadeleri alınan 9 kişi "Mala zarar vermek" suçundan tutuklama istemi ile Kadıköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, "Mala zarar vermek" suçundan 7 kişinin tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmesine; 2 kişinin de serbest bırakılmasına karar verdi.

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