Saracoğlu'nu yakan 7 taraftar tutuklandı

T24 -

Maç sonrası şampiyonluğu yitirmelerine üzülerek Şükrü Saracoğlu Stadı'nda olay çıkaran, stadı yakan ve polis kameralarnınca tespitlerinin ardından gözaltına alınan 10 kişiden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi.Cumhuriyet Savcısı'nca ifadeleri alınan 9 kişi "Mala zarar vermek" suçundan tutuklama istemi ile Kadıköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, "Mala zarar vermek" suçundan 7 kişinin tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmesine; 2 kişinin de serbest bırakılmasına karar verdi.