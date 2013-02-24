Saracoğlu'nda 3 puan Fenerbahçe'nin



Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe, ligin flaş ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. 2. dakikada Uche'nin penaltıdan attığı golle geriye düşen Fenerbahçe, 60'ta Webo ile beraberliği sağladı. 90. dakikada Emre, sarı-lacivertlileri öne geçirdi. 90+5'te Sow skoru belirledi.

1. dakikada savunmada Yobo'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı içinde kontrol eden Uche'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Mehmet Topal'ın ellerine çarptı. Bu pozisyonda, hakem Hüseyin Sabancı penaltı noktasını gösterdi.

2. dakikada penaltı atışını kullanan Uche, topu filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

6. dakikada Stoch'un soldan ortasında, ön direkte Webo'nun dokunamadığı topu kaleci Isaksson kontrol etti.

20. dakikada Meireles'in ceza alanı dışından sert şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.

24. dakikada Stoch'un soldan ortasında ceza alanında Webo'yu geçen top, arka direkte Kuyt'ın önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

31. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında arka direkte yükselen Webo'dan önce kaleci Isaksson topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

43. dakikada Kuyt'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde ön direkte Sancak Kaplan'ın kontrol edemediği topu kapan Emre Belözoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel gitti ve savunma topu uzaklaştırdı.

45. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında, penaltı noktasına yakın yerden Meireles'in iyi vuramadığı topu önünde bulan Webo'nun volesinde top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada ceza alanı dışında sol çaprazdan serbest atış kullanan Viudez'in yerden sert vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada sağdan çalımlarla ceza alanına giren Adem Büyük, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel'den dönen topu Gökhan Gönül, kale önünde Uche'den önce uzaklaştırarak önemli pozisyonda gole izin vermedi.

58. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün ortasına arka direkte Webo'nun kafa vuruşunda, kaleci Isaksson üzerine gelen topu kontrol etti.

60. dakikada Gökhan Gönül ile paslaşarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Sow'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı. Aynı dakikada Cristian'ın sağdan kullandığı korner atışında, Kuyt'ın kafayla indirdiği topu altı pasta Webo kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Kale çizgisi üzerinde Abdurrahman Dereli'nin müdahalesine rağmen, top filelere gitti: 1-1.

63. dakikada Kuyt'ın sağdan ortasına ceza alanı içinde Webo'nun kafa vuruşunda, kaleci Isaksson üzerine gelen topu kontrol etti.

70. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasına ceza alanı içinde Webo'nun kafa vuruşunda, kaleci Isaksson topa sahip oldu.

73. dakikada Meireles'in ceza alanı dışından yerden vuruşunda, top kaleci Isakkson'da kaldı.

80. dakikada orta sahaya yakın bölgeden serbest vuruş kullanan Egemen Korkmaz, topu ceza alanına gönderdi. Sağ çaprazda Kuyt'ın kafayla indirdiği topa altı pasta Sow iyi kafa vuramayınca kaleci Isaksson iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

81. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı korner atışında, kaleci Isaksson'un yumruklayarak uzaklaştırdığı topa ceza alanı dışından Meireles gelişine sert vurdu. Kaleci Isaksson yatarak, topa sahip oldu.

87. dakikada ceza alanı dışından Kuyt'ın vuruşunda, ceza alanı içinde önünde kalan topa Sow'un düşerken yaptığı vuruşta kaleci Isaksson meşin yuvarlağı kontrol etti.

89. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Webo, Yalçın Ayhan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Hüseyin Sabancı, penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Belözoğlu, topu filelere göndererek, takımını öne geçirdi: 2-1.

90 5. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı serbest atışta kaleci Isaksson'da rakip ceza alanına geldi. Serbest atışın ardından ceza yayı üzerinde kaleci Isaksson topu kaptırınca, Fenerbahçe hızla hücuma çıktı. Emre Belözoğlu'nun pasıyla topla buluşan Sow, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 3-1.