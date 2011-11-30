-Saraçoğlu Stadı'ndaki olaylar davasında karar İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 16 Mayıs 2010'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçın ardından çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 15 sanıktan 11'i, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Cezaları 5 yıl süreyle ertelenen 11 kişinin Şükrü Saraçoğlu Stadı'na girmesi de, çeşitli sürelerle yasaklandı. Mahkeme 4 kişinin ise beraatına karar verdi. Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 tutuksuz sanıktan 13'ü katıldı. Sanıkların ve avukatlarının son savunmalarını yapmalarının ardından, kararı açıklayan Hakim Ziyaettin Mümtaz, sanıklar Taner Karabağ, Muammer Aydın, Doğan Yazgan ve Nihat Demir'in, ''mala zarar verme'' ve ''görevi yaptırmamak için kamu görevlisine direnme'' suçlarını işlemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verdi. Hakim Mümtaz, sanıklar Abuzer Çetinkaya, Alper Yenigün, Hüseyin Doğan ve Ferdi Aygüneş'i, ''mala zarar verme suçunu yakarak işledikleri'' gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, bu sanıkların cezasının geri bırakılmasına karar verirken, 2 yıl süreyle de denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresi içinde sanığa rehberlik edecek uzman bir kişinin de görevlendirmesini kararlaştırdı. Ahmet Ersin Atakan, Şahin Karakoyun ve Emre Karaçalı'yı da, ''mala zarar verme'' suçundan sonuçta 10 ay hapis cezasına çarptıran hakim, bu sanıklarında cezasının geri bırakılmasını öngördü. Bu 3 sanığın, 20 ay süreyle de, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda maç seyretmesi yasaklandı. ''Mala zarar verme suçu teşebbüs aşamasında kaldığı'' gerekçesiyle, Erdem Akın, Efe Akman ve Burak Mısırlı hakkında 5 ay hapis cezası öngören hakim, bu sanıkların cezasının da geri bırakılmasını kararlaştırdı. Bu sanıklara ayrıca, 10 ay Şükrü Saraçoğlu Stadı'na girememe cezası verildi. Yargılama başlamadan, ''etkin pişmanlık''ta bulunarak, zararı karşıladığı anlaşılan sanık Emir Hulusi Yolaç ise, 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılırken, hakim, Yolaç'ın cezasını da geri bıraktı. Yolaç hakkında da, 6 ay 20 gün süreyle Şükrü Saraçoğlu Stadı'na girememe cezası öngörüldü.