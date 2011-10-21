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Spor

Saracoğlu Stadı siyaha bürünecek İSTANBUL (A.A)

21 Ekim 2011 22:57

-Saracoğlu Stadı siyaha bürünecek İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, 23 Ekim Pazar günü Sükrü Saracoğlu Stadı'nda Samsunspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, Hakkari ve Bitlis'teki hain saldırıda şehit düşen güvenlik güçleri için, taraftarlarından maça siyah kıyafetle gelmelerini istedi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan ve ''Hakkari'de, Çukurca'da, Bitlis'te... Yurdumuzun farklı köşelerinde vatanımız uğruna canlarını feda eden Mehmetçiklerimiz için Samsun maçında simsiyahız'' başlığıyla yayımlanan açıklamada, ''23 Ekim 2011 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak 7. hafta maçımızda, siz duyarlı taraftarlarımızı siyah giyinmeye, her iki takımın atabileceği gollerden sonra sadece yerlerinize bırakılacak Türk Bayrakları'nı dalgalandırmaya davet ediyoruz. Bu maçta sevinç yok, bu maçta birlik var, beraberlik var. Anneleri ağlatan, ulusumuzu yasa boğan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz'' ifadelerine yer verildi.

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